Oljefondet-sjef Nicolai Tangen har fått corona

Sjefen for verdens største statlige investeringsfond har blitt smittet av coronaviruset. Nicolai Tangen har nå gått i isolasjon i Oslo og flere kollegaer har blitt satt i karantene.

Nicolai Tangen vil jobbe hjemmefra mens han er syk. Her er han avbildet på kontoret ved en tidligere anledning. Vis mer byoutline Stenersen, Tor

Publisert: Oppdatert: 26. november 2020 14:06 , Publisert: 26. november 2020 13:20

Sjefen for Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, melder på LinkedIn at han har testet positivt for covid-19.

Tangen leder forvaltningen av Oljefondet, verdens største statlige investeringsfond.

I en melding publisert like etter klokken 13:00 torsdag skriver Tangen:

«I dag testet jeg positivt for covid-19. Jeg tok en test i går ettermiddag og føler meg litt dårlig, men jeg har milde symptomer».

Tangen skriver videre at han nå har satt seg i isolasjon i sin leilighet i Oslo.

«Jeg vil jobbe fra leiligheten de neste par ukene», skriver Tangen.

– Påvirker ikke bankens drift

– Jeg kan bekrefte at Nicolai Tangen har testet positivt for covid-19. Det vi har gjort fra bankens side er at vi har iverksatt smittesporing umiddelbart etter at prøvesvaret forelå, sier presseansvarlig Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management til E24.

– I tråd med råd fra myndighetene har Norges Banks ansatte jobbet fra hjemmekontor, og dette vil sånn sett ikke påvirke bankens drift, sier hun videre.

Akkurat hvor han har blitt smittet vet Tangen ikke, men han forsikrer om at Norges Bank har klare prosedyrer:

«Norges Banks rutiner vil bli fulgt og noen av mine nærmest kollegaer som har vært i møter med meg har blitt satt i karantene», skriver Tangen.

Disse kollegaene skal så langt «føle seg friske», ifølge Tangen.

Sjefen i Oljefondet legger til at han har informert andre han har vært i kontakt med. Dette inkluderer trolig Aksel Lund Svindal, som Tangen inviterte til kaffe på sitt kontor i forrige uke.

Tangen meldte på LinkedIn onsdag at han i forrige uke hadde kaffe med idrettsstjernen og investoren Aksel Lund Svindal. Vis mer byoutline Skjermdump: Nicolai Tangen – LinkedIn