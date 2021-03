Småinvestorene kaster seg over Flyr: – Kan bli det «nye Norwegian»

Småsparere følger etter kjente investorer inn i flyaksjen, og over 2.100 Nordnet-kunder har blitt aksjonærer. Forvalter Leif Eriksrød er imidlertid skeptisk til nykommeren.

SATSER I TØFT MARKED: Flyselskapet Flyr ble notert på Oslo Børs sin markedsplass Euronext Growth mandag. Administrerende direktør i Flyr Tonje Wikstrøm Frislid sammen med børsdirektør Øivind Amundsen. Vis mer byoutline Neil Dowling

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kjente investorer som Øystein Spetalen, Jan Petter Sissener og Arne Fredly har satset på Erik G. Braathens nye flyselskap.

Men også mange småinvestorer har løst billett, viser tall fra Nordnet og DNB.

Ifølge Nordnet har 2.140 kunder kjøpt aksjen etter den første handelsdagen på mandag. Investeringsøkonom Mads Johannesen tror det tallet vil øke.

– Jeg tror fort at Flyr har potensial til å bli det «nye Norwegian» blant våre kunder. Med andre ord en folkeaksje, skriver han i en e-post.

Til tross for krisen i luftfarten flyr nykommeren høyt på markedsplassen Euronext Growth. Mandag hoppet aksjen 17 prosent og tirsdag ettermiddag stiger den nye åtte prosent.

Les også Flyr med første avgang fra Oslo Børs: Tok av med markedsverdi på 877 mill.

Handlet for 132 millioner

Tallene fra DNB Markets viser at Flyr var den aksjen med flest handler hos privatkundene mandag.

– Vi hadde en stor interesse i Flyr i går, skriver Bård Kittelsrud, sjef for meglerhusets aksjehandelsløsning.

I løpet av den første handelsdagen kjøpte og solgte privatkundene i DNB Markets aksjen for nær 50 millioner kroner. Hos Nordnet var tilsvarende tall 82 millioner kroner.

Disse småinvestorene handlet dermed til sammen for 132 millioner, over halvparten av den totale omsetningen i Flyr-aksjen på 238 millioner kroner mandag.

Kjøperne var i flertall. Hos Nordnet var nettokjøpene på 45 millioner og de private DNB Markets-kundene kjøpte aksjen for 20 millioner kroner mer enn de solgte for.

Flyr hentet inn 600 millioner kroner fra investorer i forkant av noteringen, penger som ifølge selskapet skal være nok til å få en flåte på etter hvert 28 fly.

Investorene Øystein Spetalen, Jan Petter Sissener, Arne Fredly og Nordea Asset Management stilte med 165 av millionene i en emisjon der aksjene ble revet vekk.

Les også Investorer kastet seg over nytt flyselskap: Flyr hentet 600 mill. på få timer

Skeptisk til aksjen

Det er imidlertid ikke bare jubel blant de profesjonelle aktørene. Fondsforvalteren Alfred Berg har holdt seg unna aksjen.

– Vi er generelt forsiktige med nystartede selskaper, og det er en stor krise i flyindustrien, sier porteføljeforvalter Leif Eriksrød.

Ifølge Eriksrød er det også små sjanser for at de kommer til å kjøpe Flyr-aksjen.

– Det er klart det er veldig stor risiko. Flymarkedet er nede for telling, sier han.

Les også Nå har Flyr bestemt hvilket fly de skal fly

SKEPTISK: Fondsforvalter i Alfred Berg, Leif Eriksrød. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Skal i luften til sommeren

Flyrs plan er å satse på det norske markedet og ruter til populære fritidsdestinasjoner i Europa.

Flyr har blant annet beskrevet et leasingmarked der man som flyselskap kan få leid inn fly til omtrent halv pris av det som er vanlig. Den lave flyleien kommer som en konsekvens av coronapandemien.

Planen er å få første fly i luften før sommeren, men selskapet kan tilpasse planene hvis coronasituasjonen gjør det nødvendig.

– Med et erfarent management og et tilnærmet gjeldfritt selskap tror jeg også at det å skulle ut i markedet for å kjøpe eller leie fly i dag er et virkelig kjøpers marked. Med mulighet for å kunne gjøre noen gode avtaler, skriver Johannesen.

– Hva tenker du om risikoen i aksjen?

– På generelt grunnlag er det å investere penger i et flyselskap risikofylt. Bransjen er preget av svake marginer og høye utgifter så jeg tror det er viktig å ha en konsekvent plan for å tjene penger, skriver Johannesen.

– Flyr på sin side guider positiv kontantstrøm allerede inn i 2022. Jeg tror det avhenger veldig av hvor lenge vi må leve med restriksjoner, om dette letter snarlig kan det bli veldig bra, fortsetter han.

Publisert: Publisert: 2. mars 2021 15:53