Norwegian øker emisjonen: Vil hente inntil seks milliarder

Usikkerhet om coronapandemien bidrar til at Norwegian-styret vil hente mer penger enn først planlagt. Nye opplysninger viser at minstebeløpet i emisjonen i realiteten er i boks.

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian. Arkivbilde. Vis mer byoutline STIAN LYSBERG SOLUM

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at Norwegian har fått redningsplanen sin godkjent i både irsk og norsk rett, annonserer selskapet nå endringer i redningsplanen.

Redningsoperasjonen som nå pågår er den andre som gjennomføres under pandemien. Hvis planen lykkes vil Norwegian kunne reise seg igjen og forlate konkursbeskyttelsen som selskapet er imot slutten av mai.

Endringen i planen omhandler hvor mye frisk kapital selskapet skal hente inn.

Den irske High Court har satt et minstekrav på 4,5 milliarder, og Norwegian har sagt at de vil hente et sted rundt 4,5 til 5,0 milliarder kroner.

Nå økes denne rammen med en milliard, fra 4,5 til 6,0 milliarder totalt.

Inkludert i dette ligger også inntil 1,875 milliarder i hybridkapital, der den norske stat stiller med 1,5 milliarder, og det skal hentes inntil 400 millioner kroner i en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer.

PS! Norwegian har også sendt ut en oppdatert finanskalender der det kommer frem at regnskapet for første kvartal legges frem 29. april.

Les også Avgjørende dom for Norwegians fremtid: Irsk dommer sier ja til redningsplanen

Vil ha ekstra buffer

Norwegian-styrets beslutning om å øke rammen for ny kapital med en milliard forklares både med «tilbakemeldinger fra investorer» og coronapandemien.

«Basert på den nåværende usikkerheten knyttet til gjenåpningen av samfunnene grunnet covid-19-pandemien» har styret «valgt å være konservative», skriver Norwegian i en børsmelding.

– Det nye Norwegian vi skaper – med en forenklet organisasjon og driftsmodell – vil være et betydelig mer konkurransedyktig selskap enn før. Det gjelder både sammenlignet med hvor vi var før pandemien slo til, men også med tanke på konkurransebildet vi ser for oss i luftfarten fremover, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian, i en uttalelse.

Denne uken kom det blant annet nyheter om at legemiddelgiganten John & Johnson utsetter utrullingen av sin vaksine i Europa, en vaksine som utgjør en viktig del av de vaksineleveransene Norge hadde planlagt for i sommer.

At rammen på kapitalinnhentingen nå økes, endrer også på noen av de viktige parametrene i redningsplanen (les mer om hovedpunktene i planen nederst i saken).

Selve kapitalinnhentingen skal starte rundt 10. mai og gjennomføres rundt 26. mai, som tidligere annonsert.

Norwegian opplyser nå at den samlede prisen i kapitalinnhentingen «vil bli satt til maksimalt 6,99 kroner per aksje».

E24 har tidligere omtalt at prisen de nye investorene måtte betale per aksje kunne ende rundt seks kroner, basert på den gamle rammen i emisjonen. I tillegg har selskapet tidligere opplyst at konverteringskurs på gjeld til aksjer er 8,23 kroner.

Norwegian opplyser også at de nye aksje- og hybridkapital-investorene i selskapet vil kunne ende med å eie 70 til 75,7 prosent av «nye» Norwegian, mens eksisterende aksjonærer blir sittende igjen med rundt 4,6 til 3,7 prosent – avhengig av hvor mye kapital som hentes inn.

Kreditorene til Norwegian kan bli sittende med mellom 20,6 og 25,4 prosent av selskapet, gitt at de bytter om all relevant gjeld til aksjer i etterkant.

Les også Norwegian passerer nok en milepæl: Norsk dommer har godkjent selskapets redningsplan

Ikke-navngitte investorer skal være på plass

Hvis Norwegian skal hente 6,0 milliarder må nye investorer stille med 3,73 milliarder, gitt at det også hentes inn 400 millioner fra eksisterende aksjonærer og 1,875 milliarder i hybridkapital.

Hvis man skal hente inn minstebeløpet på 4,5 milliarder, trengs det 2,23 milliarder i frisk kapital i emisjonen.

Nå melder Norwegian at «visse hjørnesteinsinvestorer» har sagt seg villig til «å tegne seg og bli tildelt aksjer for totalt 2,855 milliarder i den rettede emisjonen».

– Vi setter stor pris på at vi allerede har fått langsiktig støtte til restruktureringen og kapitalinnhentingen fra enkeltinvestorer i en tid med uforutsigbarhet som følge av pandemien, sier finansdirektør Geir Karlsen, i en uttalelse.

En hjørnesteinsinvestor («cornerstone») er typisk fond eller store private investorer som får tegne seg og som brukes for å skape interesse og tillit til investeringen hos andre i markedet

Investorene, som ikke navngis av Norwegian, har tegnet seg under «visse vilkår», ifølge selskapet.

Gitt at investorene har tegnet seg for 2,86 milliarder og det trengs 2,23 for å nå minstekravet satt av den irske domstolen, betyr det i realiteten at Norwegian har klart å hente pengene de trenger for å få redningsplanen i havn.

Les på E24+ Norse Atlantic er kanskje den eneste flyaksjen det er verdt å eie

Slik ser redningsplanen ut

Under en høring i Irland før påske kom det frem at Norwegian tror de vil ha totalt 3.300 ansatte etter restruktureringen.

Norwegian hadde på det meste 10.215 ansatte ved utgangen av 2018.

De viktigste punktene i redningsplanen til Norwegian er som følger:

Langdistansesatsingen med Boeing 787 Dreamliner legges ned

Antallet kortdistansefly (Boeing 737) skal mer enn halveres til 51 fly (tidligere 53 fly)

Flygjelden vil ende mellom 6,0 til 7,0 milliarder

Total gjeld (brutto) skal reduseres til rundt 16 til 20 milliarder (tidligere 20 milliarder)

Man skal fokusere på det norske og nordiske markedet, med ruter til de mest populære destinasjonene i Europa.

Det skal hentes inn 4,5 til 6,0 milliarder kroner i frisk kapital, fordelt slik: 400 millioner i emisjon mot eksisterende aksjonærer, inntil 3,73 milliarder fra nye investorer og inntil 1,875 milliarder i hybridkapital (hvorav staten stiller med 1,5 milliarder)

Usikret gjeld får igjen 5 prosent dividende i kontanter og aksjer i Norwegian

De eksisterende aksjonærene blir i utgangspunktet sittende med 4,6 prosent av selskapet, kreditorer 25,4 prosent og nye investorer med 70 prosent – inkludert de gamle aksjonærenes eventuelle deltagelse i vårens planlagte emisjon. Dette kan bli endret.

Norwegian opplyser at de gjennom de to restruktureringene som har skjedd siden pandemien slo inn har redusert gjelden med 62 til 65 milliarder kroner, og fjernet forpliktelser på flyordrer for totalt 85 milliarder.