Sterkere tall fra Hydro

Norsk Hydro leverer sterkere tall i fjerde kvartal enn på samme tid året før. Selskapet leverer også bedre enn analytikerne hadde ventet.

Norsk Hydro legger frem ferske kvartalstall fredag. Dette bildet er fra Husnes-anlegget i Kvinnherad kommune. Vis mer byoutline Øyvind Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Hydros styre foreslår å betale 1,25 kroner i utbytte for 2020. Dette anses som et minimumsnivå for selskapet.

Aluminiumsprodusenten leverer et justert (underliggende) driftsresultat på 1,45 milliarder kroner i fjerde kvartal, ifølge en melding.

I samme kvartal året før var det justerte driftsresultatet på 560 millioner kroner.

Det var på forhånd ventet et justert driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, ifølge et snitt av anslag fra Infront og TDN Direkt.

Det justerte tallet fjerner en del engangseffekter og støy, og skal ifølge selskapet gi et bedre bilde av den underliggende utviklingen i virksomheten.

– Jeg er imponert over organisasjonen vår, som klarer å holde hjulene i gang i et år preget av pandemien, samtidig som vi også oppnår våre forbedringsmål, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.

– Vi overgikk målet for kostnadsforbedringer med samlede besparelser på 4,2 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør om lag halvparten av den samlede ambisjonen for 2025, og har også bidratt til den positive utviklingen i kontantstrøm i fjerde kvartal, sier hun.

Hydro melder om at selskapets nettogjeld er kuttet til 7,8 milliarder kroner, fra 9,9 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal.

Sterke tall på bunnlinjen

Hydro snur fra minus til pluss på bunnlinjen.

Selskapet leverer et resultat etter skatt på 7,28 milliarder kroner og en omsetning på 35,89 milliarder i fjerde kvartal.

I samme kvartal ett år tidligere var resultatet etter skatt på minus 460 millioner kroner. Omsetningen var på 35,49 milliarder kroner.

Det var på forhånd ventet et resultat etter skatt på drøye en milliard kroner for fjerde kvartal, og en omsetning på 35,32 milliarder kroner.

Det store hoppet på bunnlinjen skyldes særlig en avtale med Lyse om den videre driften av kraftverkene Røldal-Suldal, hvor Hydro bokfører en gevinst på hele 5,3 milliarder kroner.

I tillegg blir resultatet påvirket av at kronen har styrket seg mot euro, noe som påvirker verdien av selskapets kraftkontrakter i derivatmarkedet.

Fremgang fra året før

Ser man på hele 2020 så leverte Hydro et resultat etter skatt på 3,56 milliarder kroner og omsetning på 138,12 milliarder kroner. Underliggende driftsresultat ble på drøye seks milliarder kroner i fjor.

Til sammenligning var resultatet etter skatt i 2019 på minus 2,37 milliarder og omsetningen på 149,77 milliarder kroner. Underliggende driftsresultat var på 3,36 milliarder kroner for hele 2019.

