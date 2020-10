Scatec Solar skifter navn etter milliardkjøp

Scatec Solar kjøper SN Power for nær 11 milliarder. Selskapet vil bli en storskala global aktør innen vannkraft, solkraft, vindkraft og batteriløsninger. Nå droppes «Solar» fra navnet.

16. oktober 2020

Scatec Solar kjøper vannkraftselskapet SN Power fra Norfund for 1,17 milliarder dollar, tilsvarende rundt 10,9 milliarder kroner.

Oppkjøpet skal ifølge selskapet gi mulighet for å skape betydelige verdier for aksjonærene, og bidra til vekst i underliggende inntjening allerede i år.

Scatec Solar ble etablert i 2007 og utvikler, bygger og driver solkraftverk. Som mange andre «grønne» selskaper, har selskapet hatt en pen utvikling på børs den siste tiden. Siden nyttår er aksjen opp 75 prosent.

Scatec Solar vil skifte navn til Scatec for å gi et signal om at selskapet nå også er inne i teknologier som vannkraft, og ikke bare solenergi.

Kort tid etter åpningen på Oslo Børs fredag bykset Scatec Solar-aksjen med over 15 prosent til 251 kroner. Hovedindeksen stiger 1,2 prosent.

– Global aktør i stor skala

SN Power ble etablert i 2013 av Statkraft og Norfund, før Statkraft solgte seg ut i 2017 og Norfund ble heleier.

Konsernsjef Raymond Carlsen i Scatec Solar har store planer med kjøpet.

– Vi utvider vår vekststrategi for å bli en global aktør i stor skala innen solkraft, vannkraft, vindkraft og lagringsløsning, og oppkjøpet av SN Power i dag er en viktig del av denne strategien, sier Carlsen i en melding.

– Vannkraft og solenergi utfyller hverandre ved at de gir mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også store prosjektmuligheter i nye vekstmarkeder i Sør-Øst-Asia og det sørlige Afrika, i tillegg til tilgang til prosjekter med flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier han.

SN Power er blant annet inne i flytende solenergi på Filippinene. Vis mer byoutline SN Power

Vokser i størrelse

Etter kjøpet vil Scatec ha 450 ansatte og kraftverk i 14 ulike land. Selskapet vil ha kraftverk med samlet kapasitet på 3,3 gigawatt i drift og under bygging.

Fra tidlig i 2021 vil alle kraftverk være i drift, og da er det ventet at selskapet vil produsere 4,1 terawattimer strøm (TWh) i året.

SN Power sitter blant annet på vannkraftverk i Laos, Uganda og Filippinene med total kapasitet på 1,4 gigawatt. Selskapet produserer 6,1 terawattimer strøm i året, hvorav selskapet selv får 1,8 TWh.

Scatec Solar får høyere samlet kapasitet for strømproduksjon enn mange andre aktører i dette markedet. Vis mer byoutline Scatec Solar

Solid avkastning for Norfund

Samfunnskontakt Per Kristian Sbertoli i Norfund er svært fornøyd med at SN Power nå blir del av børsnoterte Scatec.

– Dette er et kjempegjennomslag for Norfund. Vårt mandat er å mobilisere privat kapital inn i de markedene hvor det trengs for å få bygget ut fornybar energi og bekjempe fattigdom og klimaendringer, sier Sbertoli til E24.

– Nå frigjør vi også kapital som vi kan reinvestere i fornybar energi i andre markeder som kanskje er enda mer krevende, sier han.

– Mange investorer frykter stor risiko i de landene der SN Power er investert. Men denne virksomheten har hatt solid avkastning?

– Vi mener at Norfunds og Scatecs historikk viser at selv om det er risiko i disse markedene, så kan denne risikoen håndteres, og det gir god avkastning, sier han.

Norfunds samlede avkastning på investeringen i SN Power har vært 19 prosent årlig målt i kroner og 12 prosent årlig målt i dollar.

– Glade for å bidra

Norfunds styre besluttet 3. juli å innlede eksklusive forhandlinger med Scatec Solar, og en avtale er i dag signert.

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson sier de med salget frigjør kapital som igjen skal investeres der det trengs mest for å bekjempe fattigdom og unngå klimautslipp

– Målet var å få den beste avtalen som leverer på Norfunds mandat. Her kom Scatec Solar med det beste budet, og vi er glade for å bidra til at et norsk selskap nå blir ledende innen både vann og sol. Det er et godt grunnlag for vårt videre samarbeid, sier Thorleifsson.

Slik finansieres det

Oppkjøpet er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av kontanter tilgjengelig fra Scatec Solars balanse, selgerkreditt på 200 millioner dollar, et lån på 150 millioner dollar og en oppkjøpsfinansiering på 700 millioner dollar fra Nordea, DNB, BNP Paribas og Swedbank.

Oppkjøpsfinansiering forventes å bli refinansiert gjennom gjeld og egenkapital innen 12 måneder etter transaksjonens slutt.

Kjøpet skal være gjennomført i første halvdel av 2021.

– Lønnsomme og attraktive

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er fornøyd med at investorene på Oslo Børs nå kan bidra enda mer til investeringer i u-land.

– I dag er vi vitne til et glimrende eksempel på at bedrifter som er etablert for å gjennomføre smarte, grønne og bærekraftige investeringer i utviklingsland, kan være lønnsomme og attraktive oppkjøpskandidater, sier han.

Ulstein tolker milliardsalget som at statens satsing på Norfund har skapt lønnsom virksomhet.

– Når slike investeringer gir god avkastning, og det blir mulig å selge til private investorer, kan vi skape mer utvikling gjennom at frigjorte midler kan brukes til nye investeringer i utviklingsland, sier Ulstein.

Han peker på at coronakrisen ser ut til å snu den positive utviklingen der flere i fattige land får tilgang på energi. Det trengs mye mer fornybar energi for å sikre dette målet.

– Dette er helt nødvendig dersom vi skal få opp takten med å bygge fornybar energi, redusere investeringer i kullkraft og dermed bremse klimakrisen, sier Ulstein.

Tapte 24 mill.

Like etter meldingen om oppkjøpet, kommer solenergiselskapet også med tall for årets tredje kvartal.

Scatec Solar leverer røde tall på bunnlinjen i tredje kvartal, men omsetningen øker fra samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt er på minus 24 millioner kroner, fra et positivt resultat på 66 millioner kroner på samme tid i fjor.

Omsetningen er på 724 millioner kroner i kvartalet, opp fra 512 millioner kroner på samme tid i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) på konsolidert basis er på 538 millioner kroner, fra 418 millioner kroner på samme tid i fjor.