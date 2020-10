Selvaag Bolig sjefen Rolf Thorsen går på dagen

Etter to år som administrerende direktør i Selvaag Bolig, fratrer han stillingen på styrets initiativ. Finansdirektør Sverre Molvik tar nå over stillingen.

19. oktober 2020

– Styret har gjort en samlet vurdering, og kommet frem til at Rolf ikke får tatt ut sitt fulle potensiale i Selvaag Bolig. Vi tror dette er den beste løsningen for Selvaag, og for Rolf over tid, forteller styreleder Olav H. Selvaag til E24.

Thorsen tok over stillingen som administrerende direktør i selskapet 25. oktober 2018, etter at den tidligere sjefen Baard Schumann gikk på dagen i juni samme år.

I samtale med E24 bekrefter Thorsen oppsigelsen, men har ingen kommentarer utover dette.

– Thorsens tid i selskapet ble kortere enn vi alle hadde planlagt. Jeg vil likevel takke ham for god innsats i den tiden vi har arbeidet sammen, sier Selvaag i en børsmelding mandag.

Selskapet har de siste årene levert jevn omsetning og økende driftsresultater. I fjor ble det notert et overskudd på 687 millioner kroner.

Finansdirektøren tar over rollen

Det er tidligere finansdirektør i Selvaag Bolig, Sverre Molvik, som vil ta over stillingen til Thorsen.

Han har tidligere også vært administrerende direktør i Skanska Bolig og regiondirektør Peab Bolig.

– Jeg synes min nye rolle virker spennende. Jeg har jobbet tett og overlappende med den administrerende direktøren siden Schumann gikk, så det er ikke helt ukjent for meg, forteller Molvik til E24.

Han sier at fremover blir det «business as usual», og at de vil jobbe for å være den ledende aktøren i bransjen.

Øystein Klungland blir viseadministrerende direktør, etter å ha jobbet som konserndirektør for Stor-Oslo.

Ifølge meldingen har Rolf Thorsen en etterlønnsavtale på tolv måneder.

