Milliardtap for Euronext Growth-selskapene i fjor

Men inntektene vokste kraftig på markedsplassen der selskapene står i kø for å bli notert. Laber kursutvikling etter nyttår kan føre til «bråstopp» i noteringsfesten, advarer investeringsdirektør.

I et hett marked har noteringene kommet tett som hagl på Euronext Growth, men det er lengre mellom selskapene som tjener penger.

E24s gjennomgang og beregninger viser at selskapene på markedsplassen gikk med et samlet underskudd på over en milliard kroner i 2020.

Noteringsboomen på Euronext Growth startet i fjor og har fortsatt med full styrke i år. 24 nykommere er notert på knappe tre måneder etter at 49 selskaper fikk sin børsdebut i 2020. Den samlede markedsverdien har passert 200 milliarder kroner.

Kravene til opptak er ikke like strenge som på Oslo Børs, som gjør markedsplassen egnet for selskaper i en tidlig fase. Underskudd er heller ikke uvanlig for selskaper i en vekstfase.

Selskapene kan også vise til at inntektene vokste med over 15 prosent i fjor – fra nærmere 19 til 22 milliarder kroner, viser gjennomgangen.

Men kun et av tre selskaper satt igjen med et overskudd.

– Det betyr at du ikke har en veletablert forretningsmodell. Du kan gjerne få det, men det er ikke alle ideer som ender opp med å gi en velfungerende forretningsmodell. De færreste gjør egentlig det, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet mener selskaper som mangler inntjening er mer utsatt når det blåser opp til storm i markedene.

– Når det blir markedsuro flykter investorene alltid til trygge havner, altså selskaper som har kontantstrøm i dag og ikke om fem-ti år. I turbulente tider kan man få en masseflukt fra Euronext Growth-selskapene og over tryggere havner.

Daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge sier det er viktig å vite at det ikke er noen «gratis lunsj» i finansmarkedet.

– Det er ikke bare å gå inn et spennende vekstselskap og tro at man blir millionær med det første. Da må man spare jevnt og trutt og spre risikoen på flere ulike selskaper, sier hun.

Ifølge AksjeNorges oversikt har det blitt flere private aksjonærer på Euronext Growth.

Mye av økningen skyldes at Aker Solutions-aksjonærene fikk aksjer i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i forbindelse med at de to sistnevnte selskapene ble skilt ut av Aker Solutions og notert på markedsplassen.

Tror lav avkastning kan gi «bråstopp»

Næss i Nordea beregner at avkastningen på børsnoteringer har snudd til å bli negativ. I fjor var det mange børsdebutanter som steg kraftig.

Sammenlignet med emisjonskurs, og vektet etter selskapets markedsverdi, har avkastningen vært minus ti prosent i gjennomsnitt for noteringene etter nyttår, ifølge Næss.

Han tror lavere avkastning kan føre til en kraftig brems for noteringsfesten.

– Fra å stige mye første dag er det nå sånn at de fleste tenderer til å falle ganske mye. Fortsetter den tendensen får du snart en bråstopp.

Næss mener mange av de nye selskapene går på børs med en høy prising.

– Det er satt en høy verdsettelse på bakgrunn av potensialet. Det er ikke nok at du at går inn og tar risiko for noe som kanskje ikke blir noe av, men du betaler også en høy pris. Det gjør risikoen dobbelt så stor.

Ser forskjell i risiko

Skaug peker på at mange av de nye Euronext Growth-selskapene har kort historikk.

Hun sier det ikke er gitt at risikoen er lavere i et tilfeldig selskap på Oslo Børs enn et selskap notert på Euronext Growth.

– Det er ikke noen garanti for at en aksjekurs stiger bare fordi den er notert på den såkalte regulerte markedsplassen. Der har vi mange eksempler på selskaper som opplever utfordrende tider.

Det er likevel forskjell i risiko mellom veletablerte og nye selskaper, påpeker Skaug.

– På den regulerte markedsplassen har du selskaper som har holdt på betydelig lenger. Hvis du holder deg til større, mer stabile selskaper er det lavere risiko enn typiske selskaper i en vekstfase hvor man kanskje er avhengig av mer enn bare selskapet.

– Det kan være markedsforhold, om de får patentert teknologien sin, om det faktisk er et marked for det de skal levere eller om det kommer konkurrenter raskere på banen enn de selv, sier hun.

– Noen har livets rett

Nordeas fond har investert i flere Euronext Growth-selskaper, til tross for Næss sin skepsis til høy prising på markedsplassen.

– Selv om jeg er negativ generelt så er det noen der som vi tror har livets rett, sier han.

Blant posisjonene er butikkjeden Elektroimportøren, men også det nystartede Flyr som har planer om å ta levering av sitt første fly i mai.

– Det er i alle fall en mulighet de første årene for at de kan gjøre det greit, tror vi. På grunn av krisen i flyindustrien får de leie flyene billigere, sier Næss om Flyr-investeringen.

Flere av Euronext Growth-selskapene er populære blant nettmegleren Nordnets kunder. I mars har Akers grønne satsinger Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen, Rana Gruber og Flyr toppet listene over mest kjøpte aksjer.

Kort regnskapshistorikk og mange selskaper som er i en tidlig fase, gjør at investorene også bør vurdere faktorer som bransje, ledelse og vekstmuligheter, mener Johannesen.

– Risikoen er mye høyere når du investere i selskaper som så dagens lys for kanskje bare et eller to år siden, sier han.

