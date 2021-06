Økokrim: Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

– Saken er alvorlig, sier statsadvokaten.

TILTALT: Økokrim har tatt ut tiltaler i omsorgssektoren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Økokrim har tiltalt fire personer i omsorgssektoren for grov korrupsjon, ifølge en melding torsdag formiddag.

«Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige», sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Økokrim besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra selskapet.

E24 skrev først at Økokrim har tiltalt tre personer for grov korrupsjon. Det riktige er at fire personer er tiltalt i saken.