Omikron fremtvinger «spøkelsesfly»: – Det skal ikke skje det her

Lufthansa tvinges til å fly 18.000 tomme fly for å beholde sine avgangs- og landingstillatelser, ifølge selskapet. Koordineringsmyndigheten for norske flyplasser, samt SAS og Norwegian, avviser problemstillingen.

Et Norwegian-fly tar av fra Oslo Lufthavn Gardermoen torsdag 6. januar, 2022. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 20:39

Lufthansa mener seg tvunget til å avholde 18.000 så godt som tomme flyginger i løpet av vintersesongen for å beholde sine ettertraktede avgangs- og landingstillatelser (slots) ved europeiske flyplasser, melder Frankfurter Allgemeine, ifølge Simple Flying.

Denne uken omtalte også internasjonale medier at Brussels Airlines, eiet av Lufthansa, hittil har foretatt rundt 3.000 slike flyginger, ofte omtalt som «spøkelsesfly» grunnet mangelen på passasjerer.

Koordineringsmyndigheten for avgangs- og landingstillatelser ved norske og nordiske flyplasser, Airport Coordination Norway (ACN), avviser at spøkelsesfly har vært en problemstilling her til lands.

– Vi gjør i hvert fall det vi kan for at det ikke skal finnes spøkelsesfly, og det har ikke vært det, eller mistanke om det. Vi er i dialog med flyselskapene, og det skal ikke skje det her, sier administrerende direktør Fred Andreas Wister i ACN til E24.

Les på E24+ DNB-forvaltere: Dette kan bli vinnerne og taperne i 2022

Må benyttes

Den såkalte «use it or lose it»- regelen (bruk, eller mist) for avgangs- og landingstillatelser ved flyplasser i EU/EØS, betyr at flyselskapene må opprettholde drift av flyruter nær uavhengig av etterspørselen.

Regelen sier at man må gjennomføre minst 80 prosent av flygingene for å beholde sine verdifulle slots. Kravet ble imidlertid fjernet helt under coronapandemien, for siden å øke til 25 prosent.

Da passasjertrafikken i fjor viste tegn til bedring, ble kravet løftet til dagens 50 prosent for vintersesongen. I midten av desember i fjor ble det også klart at kravet økes til 64 prosent for sommersesongen, fra slutten av mars.

Les også Norse ønsker seg Gatwick, men må finne seg i å stå på venteliste

Ikke rammet

SAS, som har et ambisiøst vinterprogram med 150 ruter til 90 destinasjoner, opplever seg ikke truffet av problemstillingen.

Flyselskapet har også opprettholdt mye av innenlandstrafikken under pandemien.

– SAS har ikke vært nødt til å gjennomføre slike flyginger (spøkelsesfly, red.anm.), heller ikke tidligere under pandemien, og vi håper at vi kan unngå slike i fremtiden, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til E24.

Pressesjef John Eckhoff, SAS. Vis mer

Han påpeker at usikkerheten man fortsatt opplever omkring reiseaktiviteten gjør at SAS ønsker at EU-kommisjonen lar flyselskapene gjøre endringer uten å miste sine slot-tider.

Slot-utfordringene har vært presentert av SAS og andre flyselskaper innen EU overfor ansvarlige myndigheter og politikere i hvert land og for EU-kommisjonen gjennom hele pandemien, ifølge pressesjefen.

– Det er forståelse for problemet og vi antar at våre beslutningstagere vil være løsningsorienterte og tillate mer fleksibilitet når det gjelder bruk av slot-tider, sier Eckhoff.

Ikke problemstilling

Han støttes av kollega og kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

– Hvordan pandemien utvikler seg er det ingen som vet. Hvis den skulle vedvare vil vi håpe og tro at europeiske myndigheter vurderer situasjonen og regelverket som den har gjort tidligere, sier Tuman til E24.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman, Norwegian. Vis mer

Norwegian har tatt ned betydelig kapasitet før vintersesongen og har et moderat rutetilbud. Dette har bidratt til at fyllingsgraden har holdt seg godt, og Norwegian har ikke vært tvunget til å fly nær tomme fly, ifølge direktøren.

– Dette har ikke vært en problemstilling for oss hittil, og vi ser ikke umiddelbart at det skal være en problemstilling fremover heller, sier Tuman.

Les også Norwegian selger landingsrettigheter på Gatwick: – Helt klart en betydelig verdi

Unntak

Koordineringsmyndigheten ACN påpeker at dersom flyselskapene til nå har gjennomført sine flyginger ved norske flyplasser som normalt, er kravet om 50 prosent for vintersesongen innfridd.

I tillegg er flyselskapene berettiget såkalt «justfied non-use», berettiget ikke-bruk, dersom det er forhold på den ene siden som gjør at flyginger begrenses.

– Hvis det for eksempel er innreisekarantene for vaksinerte reisende, som for eksempel i Storbritannia, vil disse rutene ikke bli regnet med i kravet, sier Wister.

Les også Norse Atlantic overtok returnerte Norwegian-fly: – Vi traff bunnen i markedet

Fastlåst og forurensende

Kravet om å opprettholde flyginger skjer i et klima der luftfarten står overfor en av sine største kriser noensinne.

Mens det var positive tegn til trafikkbedring ut av sommersesongen, har oppblomstringen av det muterte omikron-viruset på senhøsten igjen gitt næringen et skudd for baugen.

Lufthansa-sjef Carsten Spohr. Vis mer

Lufhansa-konsernet har i vinter kansellert 33 000 flyginger.

Flyselskapet vil ikke kunne kansellere flere som følge av kravet for å opprettholde sine slots.

– Vi vil foreta 18 000 ekstra, unødvendige flyginger bare for å sikre våre avgangs- og landingstillatelser, sier Lufthansa-sjef Carsten Spohr til Frankfurter Allgemeine.

Samtidig står miljøaspektet ved tomme flyginger i konflikt med EUs ambisjon om å redusere utslipp av drivhusgasser med 55 prosent innen 2030, påpeker Simple Flying.

Les på E24+ «Fantomfly» har dukket opp hos SAS. Det er ikke et godt tegn for passasjerene.

Les også Analytiker: Flyr unngikk å dumpe prisene i desember