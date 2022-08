Nok en strømpristopp på Østlandet og Vestlandet

I Sørvest-Norge faller prisen torsdag etter onsdagens rekord, men området får fremdeles den nest dyreste strømmen noensinne.

En høyspentmast og strømledning i Maridalen i Oslo. Strømprisen sette ny rekord for områdene som dekker Bergen og Oslo torsdag.

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet klatrer videre til 4,59 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet torsdag, viser tall fra Nord Pool.

Det er den høyeste døgnprisen noensinne for områdene som blant annet dekker Oslo og Bergen. Torsdagen er også den fjerde dagen på rad med rekorddyr strøm i de to prisområdene.

Prisen holder seg relativt jevn gjennom døgnet i de to områdene.

Prisen hos Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

Inkludert nettleie og avgifter havner strømprisen godt over seks kroner kilowattimen i dette området. Strømstøtten må samtidig trekkes i fra. Den ligger an til å bli på rundt 2,4 kroner kilowattimen i disse områdene.

Dyrest i sørvest

Sørvest-Norge får litt billigere strøm torsdag, etter at onsdag bød på rekord også her. Døgnprisen på 5,40 kroner kilowattimen er fremdeles den nest høyeste noensinne, og den klart dyreste strømmen her til lands.

På det dyreste, i timene mellom klokken 18 og 22, bikker strømprisen i sørvest over seks kroner kilowattimen.

Inkludert nettleie og avgifter havner strømprisen godt over syv kroner kilowattimen i dette området. Strømstøtten må samtidig trekkes i fra. Den ligger an til å bli på over tre kroner kilowattimen i dette området.

Nord-Norge har fremdeles svært billig strøm, med en døgnpris på rundt ett øre kilowattimen torsdag. Midt-Norge fortsetter også å ha mye lavere prisen enn i de tre områdene lenger sør, med en snittprisen gjennom døgnet på rundt 17 øre kilowattimen.

Høye gasspriser i Europa er en av de viktige forklaringene som ligger bak den rekorddyre strømmen i Sør-Norge. Gassprisen har steget i forbindelse med krigen i Ukraina og reduserte gassleveranser fra Russland.

Strømprisen i Europa påvirkes sterkt av gassprisene. De høye strømprisene i Europa påvirker igjen Sør-Norge, som er koblet på det europeiske markedet gjennom utenlandsforbindelser. Nord- og Midt-Norge er ikke tilkoblet på samme måte.

Lite vann i magasinene i Sør-Norge, og særlig i sørvest, bidrar ytterligere til at prisene har nådd nye høyder.

Lite vann i sør, mye i nord

Vannmagasinene i Norge ble samlet sett litt fullere i løpet av forrige uke, viser den ferske vannmagasinstatistikken fra NVE. Fyllingsgraden i norske magasiner var på 68,9 prosent ved utgangen av uke 33, en økning på 0,5 prosentpoeng i løpet av uken.

Det er fortsatt under normalen på denne tiden av året. Medianfyllingen for den uken de siste 20 årene er på 80 prosent.

Det er stor forskjell på hvor mye vann det er i magasinene ulike steder i landet. Østlandet og Sørvest-Norge ligger på de laveste nivåene for denne tiden de siste 20 årene.

Den laveste fyllingen har Sørvest-Norge (NO2) med 50,2 prosent, det samme som uken før. Fyllingsgraden for Østlandet (NO1) er på 68,5 prosent, og 0,7 prosentpoeng i løpet av uken. Vestlandet (NO5) har også lavere fyllingsgraden enn normalt med 70,3 prosent.

Nord-Norge har den høyeste fyllingen på denne tiden de siste 20 årene, med en fyllingsgrad på 91,4 prosent. Vannmagasinene i Midt-Norge er også fullere enn normalt.