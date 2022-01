Bitcoin ned 7500 dollar i verdi på to dager

Nesten alle kryptovalutaer følger de amerikanske børsene nedover.

Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 10:14

Torsdag kveld var én bitcoin verdt 43.000 dollar. Lørdag morgen har verdien falt til 35.500 dollar, ifølge Coinmarketcap.com. Det er det laveste nivået siden juli i fjor.

Fallet på 7500 dollar, tilsvarende 66.500 kroner, i løpet av to dager utgjør en nedgang på over 17 prosent.

Bitcoin er den største kryptovalutaen, og får også følge av de noe mindre valutaene ethereum, litecoin og dogecoin. Nesten samtlige kryptovalutaer har falt med en tosifret prosent det siste døgnet, ifølge Coinmarketcap.

Følger børsene nedover

Fallet for de digitale valutaene følger Nasdaq-indeksen verste uke på Wall Street siden 2020. Den tektunge indeksen har falt 13 prosent siden årsskiftet, og har med det fått sin verste start på året siden 2008, målt i utviklingen i de 14 første dagene med handel hvert år.

De siste tre ukene har også den brede S&P 500-indeksen falt betydelig. Bare den siste uken har indeksen falt med 5,7 prosent.

– Økende renter har fått investorer til å kvitte seg med sine mer risikable investeringer, skriver CNBC.

Rentehevinger kan komme tidligere

Sentralbanken i USA har den siste tiden endret noe mening om når rentehevinger burde komme, og i et referat fra sist rentemøte skrev sentralbanken at det er en sjanse for at rentehevingene kan komme enda tidligere.

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, har den siste tiden hintet om tidligere rentehevinger enn tidligere antatt. Vis mer

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid har steget betydelig, og vært oppe i 1,9 prosent på sitt høyeste. Fredag er den på rundt 1,7 prosent.

De amerikanske statsrentene drar gjerne med seg rentene i obligasjonsmarkedet. Siden mange bedrifter belager seg på finansiering via dette markedet, kan det bety at lånekostnadene øker, noe som igjen kan gi lavere inntjening.

For vekstaksjer, altså selskaper som er høyt priset sett opp mot inntjeningen slik som mange tek-selskaper, i tro på at de vil vokse raskt, gjør dette at løftene om overskudd i fremtiden blir mindre verdt.