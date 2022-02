Tidligere oljefondssjef fornøyd med Stoltenberg som styreleder: – De neste ti årene blir atskillig mer rufsete

Dagens sjef for Oljefondet Nicolai Tangen sier han ser frem til å jobbe først for Ida Wolden Bache og deretter for Jens Stoltenberg. Tidligere Oljefond-sjef sier årene som kommer blir utfordrende.

Tidligere sjef for Oljefondet Knut Kjær og dagens sjef Nicolai Tangen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kan faktisk ikke tenke meg noen nordmenn som er mer kvalifisert til den jobben enn Stoltenberg, sier Knut Kjær til E24.

Fredag ble det klart at Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef, og dermed styreleder i Oljefondet.

Kjær var Oljefondets første sjef, og ledet fondet frem til 2008.

Les også Derfor fikk Stoltenberg jobben: Les hele begrunnelsen

Dagens oljefond-sjef gratulerer Stoltenberg.

– Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef og styreleder for fondet. Jeg har jobbet veldig godt med Øystein Olsen. Nå gleder jeg meg til å jobbe for Ida Wolden Bache de neste månedene og deretter for Jens Stoltenberg når han tiltrer, sier Nicolai Tangen i en uttalelse sendt til E24.

Peker på Stoltenbergs erfaring

– Kompetansekravet for å være styreleder for verdens største fond er ut fra min kjennskap til det fondet og andre fond i verden, svært høye, sier Kjær.

Les også Ida Wolden Bache om Stoltenberg: – Ser frem til å jobbe med ham

Kjær sier at Stoltenberg har «lang erfaring» og peker på økonomisk bakgrunn, tidligere posisjoner som finansminister og statsminister og generalsekretær i Nato.

– Med enorm global kontaktflate, med kunnskap om utviklingstrekk i verden, sammen med det å lede komplekse organisasjoner, sier han.

Venter mer «rufsete» tider

Kjær kaller de siste ti årene for en «solskinnshistorie» for Oljefondet, og peker på fondets høye avkastning og oppturen i finansmarkedene.

– Jeg tror de neste ti årene blir atskillig mer rufsete når det gjelder avkastning i markedene. Vi går inn med veldig høye verdisettinger på aksjer og ekstremt lave renter hvor det bare kan gå en vei.

– Men det er også en type stabilitet i markedene som er gitt politisk og geopolitisk stabilitet, som jeg tror vi ikke skal ta for gitt de neste ti årene. Styrelederen og styret må være en rådgiver for Finansdepartementet og Stortinget på hvordan man skal manøvrere inn i den usikre tiden. Det er for meg den viktigste jobben for styrelederen for Oljefondet.

Fondet har levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,6 prosent siden oppstart i 1998. Etter forvaltningskostnader og inflasjon har avkastningen vært på 4,6 prosent.