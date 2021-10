Oljeprisbykset rammer SAS og Norwegian hardt

En kraftig stigende oljepris driver prisene på flydrivstoff til høyeste nivå på tre år. Det vil kunne koste SAS milliarder, mener analytiker.

Et SAS-fly av typen Airbus A320neo står parkert ved København Lufthavn Kastrup. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Oljeprisen har steget rundt 65 prosent til 85 dollar fatet hittil i år, noe som setter drivstoffkostnadene til flyselskapene under hardt press.

Flybensin, såkalt «jet fuel», ble i forrige uke omsatt til over 774 dollar per tonn i Europa, ifølge flybransjeforeningen IATA. Det er det høyeste nivået siden høsten 2018.

Det er også et hopp på nær 19 prosent den siste måneden, og 124 prosent høyere enn for ett år siden.

Les på E24+ Analytiker: – SAS er på ingen måte bærekraftig

Prisen på både drivstoff til fly (blå) og olje (rød) har klatret betydelig siden i fjor vinter Vis mer

Null sikring

Normalt vil flyselskapene kunne ha sikret 40–60 prosent av sitt løpende behov de nærmeste tolv månedene. Dette for å skape forutsigbarhet i kostnadene.

Kontraktene for fremtidig levering kan vise seg å bli gunstige dersom den flytende prisen (spot) er høyere på leveringstidspunktet.

Er spotprisen lavere enn kontraktene, er det omvendt, men differansen kan anses som en «pris» for sikkerheten, altså som en forsikring.

Mens SAS og Norwegian foreløpig ikke har sikret noe av sine fremtidige drivstoffbehov, har konkurrentene begynt å ile til.

– Det er klart når Ryanair og EasyJet kjøper drivstoff billigere enn SAS og Norwegian, så gir det dem en fordel i konkurransen. Det er ingen tvil, sier analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank til E24.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank mener flyselskapene vil ha vanskelig for å dekke inn økte drivstoffpriser gjennom å øke billettprisene. – Da kommer man ikke til å tjene penger, sier han. Vis mer

Konkurrentene sikrer

Ifølge Pedersen har Ryanair sikret rundt 55 prosent av behovet det kommende året til omkring 500 dollar tonnet. EasyJet skal på sin side ha dekket 60 prosent av behovet i samme periode til rundt 565 dollar tonnet, ifølge ham.

Det mens den flytende drivstoffprisen (spot) nærmer seg 800 dollar tonnet.

Les også SAS: – Største salgsboomen siden pandemien

Spår milliardsmell

Sydbank-analytikeren, som har dekning på SAS, men ikke Norwegian, anslår at SAS i regnskapsmessige 2022 (SAS har avvikende regnskapsår, red.anm.) vil fly på 75 til 80 prosent av kapasiteten før coronapandemien.

Basert på dette anslår han at den økte drivstoffprisen, dersom fortsatt usikret, vil medføre en ekstrakostnad på to milliarder svenske kroner (1,95 mrd. norske kroner) for SAS for regnskapsåret.

– Og det er kun basert på prisøkningen de siste seks ukene. Det kommer til å svi, sier Pedersen.

Les også Norwegian vil ha «amnesti» for luftfarten

Endret policy

SAS og Norwegian bekrefter overfor den danske næringslivsavisen Børsen ikke å ha sikret noe av det fremtidige drivstoffbehovet for øyeblikket.

SAS opplyser ellers til E24 mandag at selskapet i lys av den usikre og ustabile markedssituasjonen har justert reglene for hvor mye drivstoff som sikres.

Unntaket gjelder for regnskapsåret 2021 og 2022, og tillater sikring av mellom 0 og 80 prosent av det forventede drivstoffbehovet de neste tolv månedene, ifølge pressesjef John Eckhoff i SAS.

«Dette unntaket er drevet av effekter fra covid-19-pandemien og SAS har vurdert en kombinasjon av faktorer. I løpet av pandemien har størsteparten av sammenlignbare flyselskaper stanset sine sikringsaktiviteter og SAS er således i tråd med den tilnærmingen», skriver Eckhoff i en e-post til E24.

Pressesjef John Eckhoff, SAS. Vis mer

Må «matche»

Han påpeker videre at usikkerheten i fremtidig etterspørsel direkte kan overføres til usikkerhet omkring selskapets fremtidige drivstoffbehov.

«Dette betyr at fremtidige sikringer kan komme til å være uønsket skulle de ikke matche faktisk fremtidig konsum», skriver pressesjefen.

Han legger også til at den pressede kredittsituasjonen i hele luftfarten har medført at motparter har vært mindre villige til å tilby sikringstjenester til bransjen.

Les også USA skroter innreisenekt i november: Tror på flere inntektsstrømmer for SAS

– Ikke endret

Norwegian hadde ifølge sin seneste trafikkrapport, for august, ingen sikringsposisjoner for drivstoff.

Dette er uendret, opplyser selskapet til E24 mandag.

– Vi har ikke endret på strategien med tanke på dette, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian.

Kommunikasjonsrådgiver Eline Skari, Norwegian. Vis mer

– Kun én knapp

Sydbank-analytikeren tror ikke flyselskapene vil kunne videreføre de økte drivstoffkostnadene til flypassasjerene. Etterspørselen er for sensitiv og man er fortsatt i en gjenoppstartsfase av luftfarten, påpeker han.

– Man har kun én knapp å skru på for å få kundene til å reise igjen, og det er prisen, sier Pedersen til E24.

Les også SAS-piloter i Parat varsler søksmål mot selskapet

– I hvilken grad mener du at det er riktig av flyselskaper som SAS og Norwegian ikke å sikre drivstoffbehovet fremover?

– Det er svært vanskelig å si at de aldri skulle ha gjort det, men det er ikke gratis. Det er fortsatt stor usikkerhet, og man kan forstå at selskapene som er hardt rammet av pandemien avventer, sier han Pedersen, og fortsetter;

– Samtidig skal man ha respekt for at man kommer fra en lang periode der passasjerene har booket billetten omtrent når de har reist, og man har ikke hatt forutsigbarhet.

Les også Norwegian-tillitsvalgte motsetter seg sesongarbeid

– Alltid gitt mening

Sydbank-analytikeren mener det forretningsmessig er fornuftig å sikre deler av drivstoffbehovet dersom kundene bestiller billettene tidligere. Da vil man bedre kunne forutse kostnadene, og prise billettene deretter, påpeker han.

– Det har alltid gitt mening, men det har ikke gitt mening inntil for halvannen måned siden. Det endrer likevel ikke på at SAS får en konkurransemessig ulempe, fordi man kommer til å kjøpe inn drivstoff dyrere enn andre, sier Pedersen.

Les også SAS etablerer nytt datterselskap

Les også SAS-pilotene raser: – Umoralsk, uetisk og usolidarisk

Prisbykset på drivstoff kommer på et ubeleilig tidspunkt for luftfarten, som sliter med å komme seg tilbake til normalen.

Coronapandemien har gjort betydelige innhugg i reisemønsteret og effektene av krevende, men avtagende reiserestriksjoner har, og vil ta, tid.

Sterk konkurranse

For hovedkonkurrentene SAS og Norwegian bidrar også høyere drivstoffkostnader til enda skarpere kamp om luftrommet i Skandinavia og Norden.

I tillegg til utfordrermyggen Flyr, har både Wizz Air, Ryanair og EasyJet sine øyne på de samme markedene.

Nylig ble det kjent at EasyJet åpner base i Stockholm. Det samme gjør det Lufthansa-eide lavprisselskapet Eurowings.

De følger begge Finnair, som også vil ha base og passasjerer fra den svenske hovedstaden transatlantisk til Asia og USA.

Les også LO krever at SAS gjenansetter tidligere ansatte