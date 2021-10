Bestilt nye containerskip for 315 milliarder i år: – Verftene har endelig overtaket

Nybyggprisene på containerskip har steget i takt med den høye etterspørselen fra rederiene. Det stopper ikke bestillingene fra å renne videre inn i 2021.

Giganten Maersk er blant rederiene som har lastet opp med containerskipsbestillinger i år. Også kjemper som Seaspan, Evergreen og CMA CGM har lagt inn skipsordre. Illustrasjonsfoto. Vis mer

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Plasseringen av nye skipsordre fortsatte i høy fart i tredje kvartal, påpeker shippinganalytikerne i VesselsValue og Viamar i en ny rapport.

De viser da til utviklingen som har skjedd siden det tilbake i juni var bestilt 244 nye containerskip til en verdi på 18 milliarder dollar, eller 150 milliarder kroner, i år.

Nå er dette rundt doblet på knappe fire måneder.

Tallet er nå 476 bestillinger av nye containerskip siden årsskiftet, ifølge data E24 har innhentet fra analysebyrået VesselsValue. Disse har en verdi på 37 milliarder dollar, eller 315 milliarder kroner.

Til sammenligning var det på denne tiden i fjor bestilt 43 nye containerskip for 2,2 milliarder dollar, mens det på denne tiden av året i 2019 var bestilt 80 stykker for 5,6 milliarder dollar.

– Nivåer uten sidestykke

Bestillingsrushet kommer i kjølvannet av et marked for frakt av containere til havs som har fortsatt å være brennhett gjennom 2021.

– Fraktratene har nådd nivåer uten sidestykke etter sommeren. Det har skjedd i lys av fortsatte forstyrrelser knyttet til både containere, skip og infrastruktur på land. Og både den brede opphopingen i havner både i USA og Europa samt coronarelaterte havnerestriksjoner i Asia ble intensivert gjennom tredje kvartal, kommenteres det i rapporten.

Etterspørselen etter ulike varer skjøt fart under pandemien, samtidig som fraktkapasiteten ikke holdt følge. I tillegg har det vært flaskehalser i havnene, der smitterestriksjoner gjør at mange går på halv maskin.

Situasjonen betyr at flere år med overkapasitet og svake tider hentes betydelig inn for rederiene, som for øyeblikket også sikrer lengre kontrakter for skipene sine.

– Leieprisen passerte 100.000 dollar for et skip på 6.500 TEU i høst og har dermed økt 248 prosent i løpet av året.

TEU står for «Twenty-foot equivalent unit» og forteller hvor mange 20 fots containere skipet kan frakte. Det gigantiske «Ever Given»-skipet, som ble stående fast i Suezkanalen tidligere i år, er på 20.000 TEU.

Bestillingene har ifølge VesselsValue kommet inn på både større og mindre skip, der verftene blant annet har mottatt høye antall ordre på «feeder»-skip i størrelsen 1.700–2.500 TEU.

– Ser ordreboken ese ut

Det har også blitt dyrere å skaffe seg skipene, der størsteparten har forventet levering i 2023, ifølge VesselsValue.

– Nybyggprisene i containersektoren har nesten steget til nivåene før finanskrisen i lys av at skipsverftene endelig har overtaket i forhandlingene mens de ser ordreboken for fremtiden ese ut. Ordreaktiviteten for containerskip har definitivt også løftet prisene i andre sektorer.

VesselsValue fremhever at økte stålpriser også bidrar til høyere nybyggpriser.

Tallene fra analysebyrået viser at prisen for å bestille et ultrastort containerskip (ULCV) har økt fra 155 millioner dollar, eller 1,3 milliarder kroner etter nåværende valutakurs, til 193 millioner dollar, til 1,7 milliarder kroner i oktober 2021.

For et containerskip med Panamax-størrelse har prisen økt fra 28 millioner dollar, eller 240 millioner kroner, i januar 2020, til 72 millioner dollar, eller 616 millioner kroner, nå.

– Ventet noe lettelser

Det er et sprik hos ekspertene om hvordan fremtiden vil se ut for containerrederiene. Ratene har falt noe tilbake i oktober, men er fortsatt på svært høye nivåer.

– Ser man på 2022 så er det ventet noe lettelser i ratenivået ettersom problemene knyttet til forstyrrelsene i forsyningskjeden og containertilgjengelighet løser seg, selv om lave skipsleveringer vil bidra med støtte til markedet, skriver analytikerne i den ferske shippingrapporten.

Historien har vist at gode tider i shipping ofte blir etterfulgt av massiv bestilling av nye skip, som deretter fører til en nedtur når skipene leveres.

– Selv om mange faktorer fortsatt er ukjent, så har vårt syn blitt jekket ned for 2023 til 2025 for å reflektere de nye skipene som trer inn i markedet i 2023, tilføyes det.

