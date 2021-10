Telenors overskudd faller til 3,44 milliarder kroner i tredje kvartal

Den norske telegiganten har økt antall abonnenter med nesten to millioner i løpet av kvartalet, og ser nå tegn til at de asiatiske markedene gradvis åpner opp etter pandemien.

TELENOR-SJEF Sigve Brekke presenterer resultatene for tredje kvartal. Bildet er fra en tidligere anledning.

Telenors resultat etter skatt faller til 3,44 milliarder kroner i tredje kvartal, fra 5,45 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Brutto driftsresultat (ebitda) faller til 12,70 milliarder kroner fra 15,32 milliarder.

På forhånd var det ventet ebitda på 13,17 milliarder kroner med et nettoresultat på 3,36 milliarder, ifølge data fra Bloomberg.

Inntektene minsker til 27,41 milliarder kroner fra 28,41 milliarder i tredje kvartal 2020.

«Den pågående COVID-19-situasjonen i Asia påvirker resultatet, men på tross av dette ser vi en sterk kundeutvikling der antall abonnenter har økt med nesten 2 millioner i kvartalet, og nesten 7 millioner så langt i år», skriver selskapet i pressemeldingen.

Totalt har Telenor 172 millioner mobilabonnenter ved utgangen av tredje kvartal.

Gradvis bedring i Asia

Telenor ser nå tegn til at de asiatiske markedene gradvis åpner opp etter pandemien. Abonnentvekst og økende databruk er viktige drivere i Bangladesh og Pakistan. I Thailand påvirkes resultatene av nedstengninger, men landet har varslet gjenåpning av grensene for turister mot slutten av året.

Gjennom pandemien har Telenor trappet opp arbeidet med strategiske mål, inkludert moderniserings- og digitaliseringsinitiativer.

«Resultatet er at vi er mer effektive og robuste i dag enn i begynnelsen av pandemien. Basert på resultatene så langt i år og våre forventninger for fjerde kvartal, opprettholder vi utsiktene for 2021.»

I andre kvartal justerte Telenor forventningene for 2021 til en organisk abonnements- og trafikkinntektsvekst på 0–1 prosent og en organisk EBITDA-vekst på 0–2 prosent. Investeringsnivået var da ventet å utgjøre 15–16 prosent av inntektene.

Myanmar-salget

Den 8. juli meldte Telenor at de selger hele Myanmar-virksomheten til libanesiske M1 Group for 105 millioner dollar (900 millioner kroner) – bare syv år etter at de skrudde på mobilnettet sitt i landet for første gang.

Telenor skrev ned hele virksomheten i Myanmar til null i første kvartal – noe som ga telegiganten et tap i regnskapet på 6,5 milliarder.

Inntil militærkuppet tidligere i år, har Myanmar vært et veksteventyr for Telenor.

Flere hundre sivilrettslige organisasjoner har klaget inn Telenor til OECD på grunn av salget. De peker på at den norske telegiganten ved salget indirekte kan bidra til brudd på menneskerettighetene i landet.

Årsaken er at kjøperen, libanesiske M1 Group, ifølge klagerne skal ha tette finansielle bånd til militærjuntaen i Myanmar.

Telenor har forsvart seg med at det var det beste alternativet, etter at en vanlig salgsprosess var umulig å gjennomføre i den vanskelige situasjonen i landet med «økonomisk usikkerhet, økt coronasmitte og en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon», i tillegg til utfordrende regulatoriske forhold.

Forrige gang Telenor forlot et marked var i 2018 da selskapet solgte virksomhetene i Øst-Europa for 26,5 milliarder. Året før hadde Telenor forlatt India etter store tap.