Norse-sjefen om omikron: – Vi er nødt til å håndtere dette veldig forsiktig

Bjørn Tore Larsens Norse Atlantic går i gang til våren. Forrige mandag tok han imot selskapets første Dreamliner. – Jeg fikk gåsehud. Det var magisk. Men i horisonten truer omikron.

Norse Atlantic-grunnlegger Bjørn Tore Larsen har sterk sympati for en fly- og reiselivsbransje som igjen rammes hardt av coronasituasjonen. Selv har han tatt høyde for flere smittebølger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har tatt høyde for dette, men det er ofte flere spørsmål enn svar. Vi er nødt til å håndtere dette veldig forsiktig, sier Norse Atlantic-grunnleggeren til E24.

Forrige mandag kunne Norse Atlantic-sjefen ta imot selskapets første Boeing 787 Dreamliner på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Flyet er det første av en varslet flåte som etter planen skal tilby langdistansereiser mellom Europa og USA til lavpris, fra og med våren 2022.

Ikke skremt

Coronasituasjonen truer imidlertid igjen luftfarten.

Akkurat i det passasjerene er tilbake i setene, har det muterte sørafrikanske omikron-viruset sørget for å bremse opp den positive utviklingen man så ut av sommermånedene.

Utviklingen skremmer imidlertid ikke Norse-sjefen.

– Det er egentlig det vi har tatt høyde for. Vi har ikke visst når coronasituasjonen ville være over, og at det ville kunne komme flere bølger, sier Larsen til E24.

– Kritisk for flere

Han er imidlertid ydmyk for omikron-utviklingen rammer bransjen hardt.

– Det vi er opptatt av, er når vi kommer i luften, og ikke minst, hvordan coronasituasjonen påvirker selskapet og andre flyselskaper, sier Norse-toppen, og fortsetter:

– Det er en veldig kritisk tid for flere, og en alvorlig periode for flybransjen som sådan. Vi er heldige som ikke brenner penger, sier Larsen.

Justeringer

Allerede har selskaper som Norwegian varslet å ville ta ned kapasitet på nyåret grunnet omikron-utviklingen, selv etter å ha gått inn i vintersesongen på lavbluss.

Nykommeren Flyr dropper på sin side en rute til Las Palmas på Kanariøyene kort tid etter oppstart, og varsler fortløpende justeringer. Det samme gjør Widerøe.

SAS har et ambisiøst vinterprogram og har foreløpig ikke varslet kapasitetsendringer. Høyt sykefravær grunnet corona har imidlertid gjort at flere flyginger har blitt innstilt.

SAS-sjef Anko van der Werff har også gjentatte ganger varslet at selskapet må bli mer fleksibelt, og tilpasse seg en ny virkelighet.

– Tilpasser oss corona

Nylig ble det også kjent at lavprisgiganten Ryanair venter én million færre reisende i desember som følge av coronasituasjonen, og at kapasiteten tas ned ti prosent i januar.

Utviklingen rammer også en samlet reiselivsnæring, som igjen opplever avbestillinger og færre besøkende.

– Vi synes det er veldig trist at coronasituasjonen slår så hardt inn i flynæringen og reiselivsbransjen, ikke minst ansatte som mister jobben og blir permittert, sier Larsen.

Norse Atlantic har tidligere varslet oppstart i mars/april neste år. Det er ingen endring i disse planene selv om nøyaktig dato ikke er satt, ifølge ham.

I august meldte Norse om en leieavtale for seks nye Dreamlinere, hvilket økte flåten til 15 leasede fly som tidligere har vært brukt i Norwegians flåte.

Foruten Dreamlineren «Rondane», som ble levert mandag, vil flyene bli levert fram mot april og alle skal i første omgang være parkert på Oslo Lufthavn.

Norse har imidlertid en fleksibilitet med tanke på mottakstidspunktet, påpeker Larsen.

– Vi begynner å fly til våren, men vi begynner forsiktig. Vi tilpasser oss egentlig corona, sier Norse-toppen.

Jomfrutur

Norse har varslet reisemål som New York, Fort Lauderdale utenfor Miami og Los Angeles, med flere.

Nylig ble det kjent at Norse har sikret seg landings- og avgangstillatelser (slots) ved London Stansted, mens tilsvarende rettigheter for London Gatwick ennå ikke er avklart.

Første tur til våren går imidlertid fra Oslo til USA, men destinasjonen er foreløpig ukjent.

– Det kommer. Vi starter med én rute den dagen, men øker ganske raskt til flere destinasjoner, også fra flere avreisesteder, sier Larsen.

Norse Atlantic Airways Flyselskap basert i Arendal. Etablert av OSM-grunnlegger Bjørn Tore Larsen i februar 2021 i kjølvannet av at Norwegian la ned hele sin langdistansesatsing.

Larsen har selv satset over 150 millioner kroner i prosjektet, der også hans tidligere samarbeidspartner (OSM Aviation) og Norwegian-topp Bjørn Kjos deltar med en beskjeden andel.

Norse Atlantic sin plan er å tilby langdistanseruter til lavpris. Selskapet fyller dermed tomrommet etter Norwegian, som la ned en tilsvarende satsing i forbindelse med selskapets rekonstruksjon.

Norse Atlantic har søkt om driftstillatelse i Norge, og tilsvarende tillatelse i Storbritannia. Alle flyselskaper trenger en operatørlisens (AOC) i det landet flyselskapet er registrert. I tillegg må Norse ha flylisens i USA, i likhet med alle andre ikke-amerikanske selskaper som vil fly til USA.

Norse Atlantic vil tilby ruter mellom Europa og USA. Det er allerede annonsert reisemål som New York, Los Angeles, Florida, Paris, London og Oslo.

Norse Atlantic ble fullfinansiert i mars, og hentet inkludert første runde 1,5 milliarder til sammen. Selskapet er notert på markedsplassen Euronext Growth, og har en markedsverdi på rundt 1,1 milliarder kroner (des. 21).

I august meldte Norse Atlantic at det har inngått en leieavtale om seks nye Dreamlinere, hvilket økte flåten til 15 leasede fly som tidligere har vært brukt i Norwegians flåte.

Norses flyflåte består av 12 fly av typen Boeing 787–9 Dreamliner og tre fly av typen Boeing 787–8 Dreamliner.

Ifølge Norse Atlantic er leieavtalene fleksible, der man i en periode kun betaler for tiden flyene er i luften, hvilket gjør at selskapet kan avvente oppstart til «markedet er der».

Norse Atlantic justerte i august oppstartstidspunktet til i slutten av første kvartal/begynnelsen av andre kvartal 2022, det vil si mars/april , eller «våren 2022», som det sies i dag.

Norse Atlantic venter å ha rundt 1600 ansatte basert i USA, Storbritannia og Norge når alle Dreamlinere er i luften. Vis mer

– I rute

Norse Atlantic har søkt om driftstillatelse i Norge, og tilsvarende tillatelse i Storbritannia. I tillegg har Norse søkt om flylisens i USA.

Samtlige tillatelser ventes snarlig, ifølge selskapet.

– Alle godkjennelser er i rute, og vi har ikke hatt noen forsinkelser med tanke på de planene. Det har også vært svært god respons fra involverte myndigheter og parter, sier Larsen.

Ny ansettelsesrunde

Nylig annonserte Norse 50 ledige pilotstillinger med base i Norge og Storbritannia. Selskapet mottok 3.200 søknader, ifølge Norse-sjefen.

Samtlige posisjoner er nå besatt, men Larsen antyder at en ny ansettelsesrunde kan være på trappene.

– Det er ikke lenge til neste runde, men igjen, vi tilpasser takten etter når vi kommer til å fly, sier Larsen.

Selskapet har en ambisjon om å vokse arbeidsstokken fra dagens 75 til 1.600 ansatte på sikt.

– Hvor mange er det snakk om i den neste runden?

– Det kommer an på når vi mener vi skal skalere opp. Men vi kommer til å gjøre slike vurderinger fortløpende, sier han.

