Stordalen selger hotell i København

Hotellet ble solgt for vesentlig mer enn det ble kjøpt for, ifølge Stordalen.

Petter Stordalen selger hotellet Comfort Hotel Vesterbro til amerikanske Starwood Capital. Her fra hotellet hans, Villa Copenhagen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Hotellmilliardær Petter Stordalen selger hotellet Comfort Hotel Vesterbro i Danmark for 840 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Mens eiendommen går til amerikanske Starwood Capital, vil Stordalens Strawberry Hospitality Group fortsette å drive hotellet gjennom en leieavtale.

– Dette er en av Europas største hotellavtaler i 2021, sier Stordalen til Finansavisen.

Hotellet ble kjøpt sammen med to andre i 2013. Stordalen gikk da inn i Danmark etter å ha vært ute i et par år på grunn av store tap.

Petter Stordalen kjøpte hotellet i Danmark i 2013. Da inviterte han til pølsefest for å feire. Vis mer

Til Finansavisen sier Stordalen at han selger hotellet i dag for vesentlig mer enn han betalte for hotellet den gang.

Selve salget skjer for å frigjøre kapital. Stordalen har allerede solgt tre andre eiendommer siden coronapandemien traff.

– Vi la tidlig planer om å selge eiendommer for å ta alle de store selskapene våre gjennom coronakrisen, og for å sikre at vi har muskler til å investere, sier Stordalen til Finansavisen.

Til sammen eier Stordalen eiendommer verdt rundt 15 milliarder kroner etter salget, ifølge hotellinvestoren selv.