Slik bygde Helge Gåsø en ny oppdrettsgigant

NTS blir en av verdens største lakseoppdrettere etter oppkjøpet av NRS. – Vi har vært en underdog, sier storeier Helge Gåsø.

YPPER SEG MED DE STØRSTE: Helge Gåsø-dominerte NTS har vokst kraftig på kort tid. Her corona-hilser Gåsø (t.v.) på fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) under åpningen av en ny dypvannskai på Frøya i sommer. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Vi har sagt at vi skal komme opp i en produksjon på 100.000 tonn laks. Nå er vi ikke så langt unna, sier Helge Gåsø til E24.

Han er styremedlem og største eier i børsnoterte NTS fra Rørvik i Trøndelag, som i forrige uke sikret seg 68 prosent av aksjene i konkurrenten NRS med et bud på 10,6 milliarder kroner.

Oppkjøpet kommer i kjølvannet av en fusjon mellom NTS-eide Midt-Norsk Havbruk og en annen oppdretter, Salmonor, som ble annonsert i juni.

Nå som NTS kontrollerer over to tredjedeler av NRS og kan slå sammen denne virksomheten, råder konsernet over en forventet lakseproduksjon på 88.500 tonn i såkalt sløyd vekt, ifølge E24s oversikt.

Les også Budkrigen om NRS: Eva og Ingri avgjorde milliardkampen

Dermed suser NTS forbi aktører som Grieg Seafood, Multiexport og Cooke Aquaculture, og inntar syvende plass på listen over verdens største lakseoppdrettere basert på forventet 2021-produksjon.

– Nå må vi prioritere å konsolidere og få effekt av de oppkjøpene vi har gjort før det blir aktuelt med ny vekst, sier Gåsø.

Fra ambulanser til laks

NTS står for Namsos Trafikkselskap, og har røtter helt tilbake til etableringen av Namsos Dampskipsselskap i 1879.

I flere år syslet NTS med kollektivtrafikk og ambulansetransport, før det første steget inn i oppdrettsnæringen ble tatt med investeringen i brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport i 2008.

Produksjon av laks ble først innlemmet i konsernet i 2017, gjennom fusjonen med oppdretteren Midt-Norsk Havbruk. Året etter fulgte en satsing på oppdrett på Island med Ice Fish Farm.

Helge Gåsø hadde på det tidspunktet bygd opp rederiet Frøy til en av Norges største aktører innen brønnbåt- og oppdrettsservicetjenester. Rett før jul 2019 tok Gåsø kontroll i NTS gjennom en spektakulær byttehandel.

Les også Frøy mot børs: Laksegründer med milliardgevinst etter byttehandel

Her sikret han seg en eierpost på 39 prosent i NTS i bytte mot aksjene i Frøy og sin egen eierandel på 16 prosent i NRS, i en transaksjon verdsatt til 2,8 milliarder kroner.

STARTSKUDDET: I desember 2019 signerte Helge Gåsø (nr.2 fra høyre) en avtale som sikret ham 39 prosent av aksjene i NTS. Halvannet år senere har selskapet vokst til å bli en av verdens største oppdrettsselskaper. F.h. Anders Gåsø, daværende NTS-styreleder Roger Granheim og NTS-sjef Harry Bø. Vis mer

– Har mange gode kontakter

Med Gåsø ved roret har veksten fortsatt i et forrykende tempo:

November 2020: NTS bytter til seg en ny aksjepost på 14,5 prosent i NRS fra konkurrenten Måsøval, som får aksjene i Ice Fish Farm som vederlag. Transaksjonen verdsettes til 1,1 milliarder. NTS eier nå 31 prosent av NRS.

Juni 2021: NTS annonserer en fusjon verdt tre milliarder kroner med oppdretteren Salmonor, i intens konkurranse med både Salmar og Mowi. Salmonor-aksjonærene får 80 prosent av vederlaget i aksjer i NTS, som dermed slipper å hente ny egenkapital til oppkjøpet.

August 2021: NTS øker sin eierandel i NRS til 68 prosent etter å ha lagt frem et bud på 10,6 milliarder for hele selskapet, til tross for at konkurrenten Salmar har varslet et høyere bud. NTS må bla opp med totalt 3,9 milliarder for de nye aksjene.

– Hva har vært nøkkelen til å lande disse transaksjonene?

– Vi har mange gode kontakter, og blir ansett som seriøse. Fra selgernes perspektiv tror jeg at vi også kan bli foretrukket i enkelttilfeller. Vi har vært en underdog, og det er nå slik i denne verden at noen kan synes at visse aktører holder på å bli store nok. Vi risikerer kanskje å havne i den samme gruppen selv fremover, sier Gåsø.

Les også NTS ombestemmer og vil kjøpe Norway Royal Salmon likevel

I et intervju med E24 i helgen forklarte Ingri Marie Sivertsen, daglig leder i investeringsselskapet Nyhamn, hvorfor man hadde godtatt budet fra NTS til tross for at Salmar hadde varslet et bud som var 13 prosent høyere.

– Selskapet valgte å gjøre det på denne måten på grunn av den historikken vi har med Helge Gåsø, sa Sivertsen blant annet, og la til at det også handlet om «hvilken løsning som var den beste for selskapet og for næringen».

Dette er Helge Gåsø (60) Oppdrettsgründer fra Frøya i Trøndelag. Satt på en formue på 3,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020, ifølge Kapital.

Oppvokst i en fiskerfamilie på Frøya, og satset tidlig på lakseoppdrett. Bygget Midnor til en av landets største oppdrettsselskaper, før en kollaps i lakseprisene førte til at aksjemajoriteten ble tvangssolgt til Lerøy tidlig på 2000-tallet.

Fikk med seg to brønnbåter ut av Midnor, som la grunnlaget for oppbyggingen av Frøy, ett av landets største rederier for oppdrettsservice.

Gåsø er i dag største eier i laksekonsernet NTS med 39 prosent, etter å ha byttet bort eierandelen i Frøy. NTS-aksjene verdsettes for øyeblikket til 4,5 milliarder kroner. Kilde: Kapital/Årsrapporter Vis mer

Fintet ut sambygdingen

Eierandelen i NTS har han sikret seg utelukkende ved bytte av eiendeler. Men nå som konsernet må ut med 3,9 milliarder kroner i forbindelse med budet på NRS, er det fare for at Gåsø endelig må bla opp harde kontanter for å beholde sin eierandel.

– Vi mener det er betydelige verdier i NTS, og jobber med hvordan vi skal strukturere og finansiere dette fremover. Om det kommer en emisjon i NTS vil jeg ikke konkludere med ennå, men i så fall er jeg interessert i å beholde min eierandel, sier Gåsø.

Les også Kan få 1,1 milliarder for lakseaksjer: – Budet reflekterer ikke verdiene

Trønderen fikk nylig inn 390 millioner i kontanter til sitt investeringsselskap Gåsø Næringsutvikling, etter å ha solgt sin resterende eierpost i NRS til NTS.

I boken «Glad laks – historien om Salmar», beskriver forfatter Otto Ulseth et tidvis betent forhold mellom Gåsø og Salmar-gründer Gustav Witzøe, som begge er oppvokst og fortsatt bosatt på øyen Frøya langs Trøndelag-kysten.

NABOER OG KONKURRENTER: Salmar-gründer Gustav Witzøe har vært en tøff konkurrent for Helge Gåsø i årevis. Vis mer

– Føles det ekstra godt å ha fintet ut Salmar i både Salmonor og NRS?

– I forbindelse med Salmonor tenkte jeg ikke på det. Men NRS har jo på mange måter vært min base i mange år, og jeg skal ærlig innrømme at det føles godt at vi klarte å ro det i land på en god måte, sier Gåsø.

– Hva sier du til Witzøe når du møter ham på butikken?

– Det er nok ingen av oss som springer på butikken så mye, så vi møter hverandre ikke så ofte, sier Gåsø.

– Har ikke tid?

– Det er nok ikke det vi prioriteter.

Les også NTS øker budet på Norway Royal Salmon