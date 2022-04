Elon Musk kjøper Twitter for rundt 44 milliarder dollar

Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliarder dollar, etter halvannen ukes kamp mellom milliardæren og styret i selskapet. – Jeg vil gjøre Twitter bedre enn noen gang, sier Musk.

Twitter godtar Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet for rundt 44 milliarder dollar. Det bekrefter selskapet i en pressemelding.

Det tilsvarer rundt 402 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sier Musk i pressemeldingen.

Oppkjøpet innebærer at Musk vil kjøpe hele selskapet, og ta det av børs.

Handelen i Twitter-aksjen ble stanset noen minutter før klokken 21, i påvente av nyheter fra selskapet. Twitter-aksjen har steget mandag ettermiddag på grunn av ryktene om at budet ville bli akseptert, og aksjen var opp over 5 prosent for dagen da handelen ble stanset.

Musk betaler 54,2 dollar per aksje.

Budet har blitt enstemmig godkjent av styret i Twitter, og de sier de venter at handelen er gjennomført i 2022.

Twitter skriver at Musk har sikret finansiering av oppkjøpet gjennom 25,5 milliarder dollar i lån, og 21 milliarder dollar i egenkapital.

Musk sier videre i meldingen, som han også tidligere har ytret, at selskapet har et potensial som ikke er utnyttet til sitt fulle.

– Jeg vil gjøre Twitter bedre enn noen gang ved å forbedre produktet med nye funksjonaliteter, og la algoritmene ha åpen kildekode for å øke tilliten, slå ned på boter, og forbedre identifiseringen av brukerne.

Forhandlinger

I helgen meldte både CNBC og Wall Street Journal at Twitter-styret og Musk var i forhandlinger om en avtale.

Styret i Twitter har tidligere motarbeidet Musks forsøk på å kjøpe selskapet. Etter Musks bud på Twitter, iverksatte styret en såkalt «giftpille» for å stoppe oppkjøpet. Det er en strategi som blir brukt for å gjøre et selskap mindre attraktivt for oppkjøp.