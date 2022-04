Elon Musk kjøper Twitter for rundt 44 milliarder dollar

Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliarder dollar, etter halvannen ukes kamp mellom milliardæren og styret i selskapet. – Jeg vil gjøre Twitter bedre enn noen gang, sier Musk.

Twitter godtar Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet for rundt 44 milliarder dollar. Det bekrefter selskapet i en pressemelding.

Det tilsvarer rundt 402 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sier Musk i pressemeldingen.

Oppkjøpet innebærer at Musk vil kjøpe hele selskapet, og ta det av børs.

Aksjen stiger

Musk betaler 54,2 dollar per aksje, noe som er 38 prosent over sluttkursen dagen før Musk først annonserte at han hadde kjøpt seg opp i selskapet.

Handelen i Twitter-aksjen ble stanset noen minutter før klokken 21, i påvente av nyheter fra selskapet. Twitter-aksjen har steget mandag ettermiddag på grunn av ryktene om at budet ville bli akseptert, og aksjen var opp over 5 prosent for dagen da handelen ble stanset.

Handelen ble gjenopptatt rundt 21.11, og aksjen steg da videre. Den er i skrivende stund opp over 6 prosent, og handles til rundt 52 dollar per aksje, lavere enn Musks kjøpepris.

Det er ikke så rart sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss:

– To dollar forskjell er ikke så mye det. Det tar alltid litt tid å få oppgjør, og selv om mye tyder på at dette går veien er det jo aldri hundre prosent sikkert. Den rabatten der er egentlig ganske naturlig. Det kan skje et eller annet.

Selskapet understreker at budet må godkjennes av aksjonærene i selskapet og godkjennes av amerikanske myndigheter.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, sier selv om mye tyder på at kjøpet går igjennom er det alltid mulig at det kan skje uventede hendelser.

Oljefondet storaksjonær

Oljefondet eide rundt 0,89 prosent av Twitter ved nyttår.

Dersom beholdningen ikke har endret seg siden vil det si at oljefondet kan selge sine aksjer for rundt 391 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 3,6 milliarder norske kroner

Vil gjøre Twitter bedre

Budet har blitt enstemmig godkjent av styret i Twitter, og de sier de venter at handelen er gjennomført i 2022.

Twitter skriver at Musk har sikret finansiering av oppkjøpet gjennom 25,5 milliarder dollar i lån, og 21 milliarder dollar i egenkapital.

Musk sier videre i meldingen, som han også tidligere har ytret, at selskapet har et potensial som ikke er utnyttet til sitt fulle.

– Jeg vil gjøre Twitter bedre enn noen gang ved å forbedre produktet med nye funksjonaliteter, og la algoritmene ha åpen kildekode for å øke tilliten, slå ned på boter, og forbedre identifiseringen av brukerne.

Forhandlinger

I helgen meldte både CNBC og Wall Street Journal at Twitter-styret og Musk var i forhandlinger om en avtale.

Styret i Twitter har tidligere motarbeidet Musks forsøk på å kjøpe selskapet. Etter Musks bud på Twitter, iverksatte styret en såkalt «giftpille» for å stoppe oppkjøpet. Det er en strategi som blir brukt for å gjøre et selskap mindre attraktivt for oppkjøp.