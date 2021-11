Parag Agrawal ny Twitter-sjef etter Jack Dorsey som går av

Pilene peker oppover etter fredagens kraftige fall. Twitter-aksjen er pauset inntil videre.

Twitter-grunnlegger Jack Dorsey fratrer sjefsstillingen han har hatt siden oktober 2015. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Twitter-aksjen hoppet rundt 10 prosent ved åpning, men justerte seg raskt til i overkant av 3 prosent oppgang. Aksjen ble deretter pauset i påvente av melding.

Selskapets aksje stiger til en oppgang på 5,6 prosent når handelen i aksjen er i gang igjen.

Selskapet bekrefter at Jack Dorsey vil fratre sin stilling. Parag Agrawal, teknologidirektør i Twitter rykker opp til sjefsstillingen.

– Jeg har bestemt meg for å forlate Twitter fordi jeg tror selskapet er klar til å gå videre fra grunnleggerne. Min tillitt til Parag som Twitters administrerende direktør er dyp. Hans arbeid de siste ti årene har vært transformerende. Jeg er dypt takknemlig for hans dyktighet, hjerte og sjel. Det er hans tid til å lede, sier Dorsey i meldingen.

Erstattet som styreleder

Dorsey vil forbli medlem av styret til hans periode utløper ved aksjonærmøtet i 2022. Han stilling som styreleder er også erstattet, av Bret Taylor.

Agrawal har vært hos twitter i mer enn ti år, og har vært teknologidirektør siden 2017.

– Jeg vil takke styret for deres tillitt til mitt lederskap, og Jack for hans veiledning, sier Agrawal i meldingen. Han legger til at han ser frem til å bygge videre på det selskapet har oppnådd under Dorseys ledelse.

Agrawal har en doktorgrad i informatikk fra Stanford University, og en bachelorgrad i informatikk og ingeniørfag fra Indian Institute of Technology i Bombay.

Vaksine-oppgang

Slik ser de toneangivende indeksene ut mandag:

S&P 500 opp 0,8 prosent

Dow Jones opp 015 prosent

Nasdaq opp 1,2 prosent

Moderna-aksjen fortsetter rallyet, og er opp rundt 13 prosent mandag. Det kommer etter at aksjen skøyt opp 20 prosent fredag.

Vaksineaksjene Pfizer og Biontech fortsetter også oppgangen, opp henholdsvis 2,7 og 5 prosent.

Reiseaksjene reiser seg noe etter å ha mottatt juling fredag.

Amerikanske flyaksjer som American Airlines, United Airlines og Delta Airlines var under hardt press, men ved åpning mandag stiger alle aksjene mellom én og tre prosent.

Kraftig fall fredag

Før helgen satte en ny virusfrykt en støkk i aksjemarkedet verden over etter varselet om den nye virusvarianten omikron.

Fallet på Dow Jones var det største på én dag så langt i år, viser tall fra Infront. Indeksen endte med en nedgang på 2,5 prosent.

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, og ble kunngjort som en ny variant på torsdag i forrige uke. Dagen etter ble de første tilfellene i Europa påvist i Belgia.