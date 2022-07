Venter bitcoin-tap på 4,7 milliarder

Forsyningstrøbbel, pandemistengt fabrikk og kryptonedtur antas å prege regnskapet til elbilprodusenten Tesla.

Like etter stengetid på Wall Street onsdag kveld skal Elon Musk og Tesla legge frem regnskapet for andre kvartal.

Det er ventet at resultatet vil falle for andre kvartal på rad, og havne på 1,9 milliarder dollar i kvartalet, eller 1,83 dollar per aksje, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Inntektene er i samme periode ventet å lande på 16,88 milliarder dollar.

En av faktorene som vil trekke ned resultatet er kryptofallet i andre kvartal. Tesla kjøpte bitcoin for 1,5 milliarder dollar i starten av fjoråret, noe som nå ventes å ha langt mindre verdi.

Credit Suisse forventer at selskapet vil ta en nedskriving på 475 millioner dollar, tilsvarende 4,7 milliarder kroner, knyttet til bitcoin-investeringen, ifølge Wall Street Journal.

Men det er langt fra det eneste problemet som har hjemsøkt Tesla i kvartalet som gikk.

Kina-stenging

Kinas strenge politikk knyttet til coronaviruset førte til at selskapet i andre kvartal ble nødt til å stenge ned fabrikken i Shanghai over flere uker.

Da produksjonen først kom i gang var det med strenge regler og færre skift enn normalt.

Nedstengingen bidro til at Tesla i andre kvartal leverte langt færre biler enn kvartalet før. Det var første gang på to år leveringshastigheten gikk ned. Den kinesiske fabrikken sto i 2021 for rundt 50 prosent av Teslas samlede bilproduksjon, ifølge Bloomberg.

På toppen av det hele har Tesla helt siden inngangen av året snakket om at forsyningsproblemer trolig vil påvirke produksjonen gjennom hele 2022.

«Pengesluk»

Analytikerne er også spente på å se hvordan de nye fabrikkene påvirker selskapet. I mars og april åpnet Tesla fabrikker i henholdsvis Berlin og Austin, Texas.

Elon Musk omtalte i mai de nye fabrikkene som «gigantiske pengesluk» på grunn av det lave antallet biler som foreløpig produseres der, ifølge Fortune.

«Berlin og Austin taper milliarder av dollar akkurat nå», sa Musk, ifølge magasinet.

På grunn av dette har det vært viktig å få fabrikken i Kina opp til full produksjon. Men for tiden er Shanghai-fabrikken stengt for oppgradering, ifølge Bloomberg.

Utfordringene Tesla har møtt i det siste har fått flere til å så tvil om produksjonsmålet på 1,5 millioner biler i 2022. Flere analytikere forventer at dette målet nedjusteres i rapporten. Ifølge WSJ venter den samlede analytikerstanden nå at selskapet vil slite med å levere 1,4 millioner biler i løpet av året.