Oljefondet med ny klimaplan – setter mål om netto nullutslipp

Tirsdag legger Oljefondet frem en ny klimaplan. Fondet setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene det er investert i.

Oljefondets leder Nicolai Tangen legger tirsdag frem en fersk klimaplan, sammen med blant andre visesentralbanksjef Øystein Børsum.

Oljefondet skal stille strengere krav til selskaper når det gjelder klima, og legger nå frem en handlingsplan for å nå dette målet.

Planen legges frem av visesentralbanksjef Øystein Børsum, Oljefondet-sjef Nicolai Tangen, direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og fondets leder for eierskap Wilhelm Mohn.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, sier Ihenacho i en melding.

Tangen sier Oljefondet har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima.

– Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier Tangen i meldingen.

På en pressekonferanse sier Øystein Børsum at fondet vil være en pådriver på klimaområdet, i tråd med det Stortinget og Finansdepartementet har bestemt.

– Bærekraft er et premiss for god avkastning på sikt, sier Børsum.

174 selskaper står for 70 prosent Oljefondet vil gå i dialog med selskaper som har store utslipp om hvordan disse kan reduseres. Det er en liten andel av selskapene fondet er investert i som står for det meste av utslippene fondet er med å finansiere. Ved utgangen av 2021 sto bare 33 selskaper for 40 prosent av de utslippene fondet bidrar til gjennom sine investeringer

174 selskaper sto for 70 prosent av utslippene Oljefondet er med å finansiere

323 selskaper sto for 80 prosent av utslippene fondet bidrar til

713 selskaper sto for 90 prosent av utslippene fondet bidrar til Oljefondet sier at det særlig vil rette sin oppmerksomhet mot de 174 selskapene som utgjør 70 prosent av de utslippene fondet er med å finansiere, og mot selskaper og bransjer med særlig høy klimarisiko. Vis mer

– Skal selge

I planen står det at Oljefondet skal gjennomføre «systematiske screeninger av klimarisiko i porteføljen, inkludert selskaper som er på vei inn i fondets referanseindeks».

«Vi skal selge oss ut av selskaper med manglende risikohåndtering, særlig i tilfeller der vi anser aktivt eierskap som uegnet», står det i planen.

Fondet skriver at de mener selskaper som forstår driverne bak netto nullutslipp, og som er forberedt på regulatoriske endringer, vil være godt rustet til å utnytte økonomiske muligheter i overgangen til et lavutslippssamfunn.

«Mens enkelte selskaper med høye utslipp kan falle i verdi, vil andre tilpasse forretningsmodellene sine og vokse videre som selskaper som bidrar til klimaovergangen», skriver Oljefondet.

I fjor foreslo et utvalg ledet av Martin Skancke at fondet skal stressteste sine investeringer, for å se hva som skjer med avkastningen fra aksjer og eiendommer hvis klimapolitikken globalt skjerpes. Dette vil fondet nå gjøre.

«Vi vil utvikle prinsipper for måling og styring av klimarisiko. Vi skal stressteste aksjeporteføljen årlig mot flere klimascenarier, inkludert ett med en temperaturstigning på 1,5 °C», skriver fondet.

Vil rapportere om dialogen

Fondet understreker at det har mulighet til å utelukke selskaper som har store klimagassutslipp og overgangsplaner som er betydelig dårligere enn sammenlignbare selskaper, og hvor dialog og eierskapsutøvelse ikke fører frem.

Oljefondet sier at det vil rapportere om hvordan dialogen med selskapene om klima går.

«Vi vil offentliggjøre andelen selskaper i aksjeporteføljen vi har dialog med om klimarelaterte spørsmål, navnene på selskapene og indikatorer på fremgang, inkludert hvorvidt selskapene setter vitenskapsbaserte mål om netto nullutslipp», skriver fondet.

Vil påvirke selskapene

Oljefondet har vært opptatt av klima i mange år, og har blant annet utarbeidet et dokument med noen forventninger til de rundt 9.000 selskapene det eier. Der etterlyser fondet blant annet tydelig klimarapportering.

Allerede i fjor tok visesentralbanksjef Børsum til orde for å fortsette å eie selskaper med negativ påvirkning på klimaet. Heller enn å selge seg ut burde fondet være en pådriver for omstilling i disse selskapene, sa han i en tale.

– Vi har erfart at selskapene lytter når vi snakker, sa Børsum til E24 i desember.

Klimarisiko i finansbransjen

Børsum lovet i fjor at Oljefondet ville øke eierskapsaktiviteten på klima, også rettet mot finanssektoren som indirekte er utsatt for klimarisiko gjennom sine utlån og investeringer.

Oljefondet har tidligere fått i oppdrag å kaste ut selskaper som står for uforholdsmessig store utslipp. I 2020 ble de første selskapene kastet ut av fondet på grunn av klimakritieriet.

Fra tidligere har også Oljefondet kvittet seg med en rekke produsenter av kull, etter pålegg fra Stortinget. Kullkriteriet ble skjerpet i 2019.

Satte nullutslippsmål

Stortinget vedtok i år å sette et mål for at selskapene Oljefondet investerer i skal ha netto nullutslipp innen 2050.

Regjeringen har også ønsket å utvide rammen for fondets investeringer i infrastruktur for fornybar energi. Rammen er på inntil to prosent av fondets verdi.

Så langt har fondet kun gjort én investering innenfor denne rammen, nemlig 14 milliarder kroner i havvindanlegget Borssele i Nederland.

«Vi skal fortsette å øke investeringene i infrastruktur for fornybar energi», skriver Oljefondet i sin klimaplan.

Det er imidlertid mange om beinet i dette markedet, og fondets leder har flere ganger sagt at eiendeler innen fornybar energi er veldig høyt priset. Dermed har nye kjøp latt vente på seg, i likhet med det fondet tidligere har opplevd i eiendomsmarkedet.

Fondet har i det siste begynt å forhåndsfiltrere aksjer, noe som vil si at det styrer unna selskaper som kan ha lite bærekraftig forretningsmodell. Fondets leder har omtalt dette som å styre unna råtne epler.