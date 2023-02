Mannen bak mye av Kinas tek-industri er sporløst forsvunnet

Den norskutdannede finanstoppen ble innkalt for å bistå i en etterforskning, ifølge myndighetene. Nå spekuleres det i hvor tek-gründeren er blitt av.

Bao Fan på en konferanse i Hongkong i 2018.

«Hvis du ikke kjenner Bao Fan, har du ikke fått det til», sies i den kinesiske tek-bransjen.

Nå har den 52 år gamle finanstoppen vært sporløst forsvunnet i mer enn en uke. Ryktene om hans forsvinning begynte å gå allerede 14. februar, skriver The New York Times.

Men det var først tre dager senere at China Renaissance, Fans investeringsbank, skrev i en melding til Hongkong-børsen at de ikke hadde «klart å komme i kontakt» med sjefen. Aksjen raste mer enn 26 prosent kort tid etterpå.

Kinesiske medier rapporterte samtidig at Fan hadde blitt innkalt av myndighetene for å bistå i etterforskningen av en tidligere toppleder i selskapet hans.

Ikke den første

Den mystiske forsvinningen kom bare noen måneder etter at en annen topp i China Renaissance, Cong Lin, ble tatt inn av kinesiske myndigheter i september i fjor.

En rekke kinesiske finanstopper har det siste tiåret forsvunnet en periode mens de har vært etterforsket av kinesiske myndigheter, skriver Financial Times.

Blant dem er Jack Ma, Alibaba-gründeren, som skapte en rekke overskrifter da han i 2020 forsvant for en periode. Han dukket opp igjen i 2021, men før den tid ble den planlagte børsnoteringen av Mas selskap Ant Group avlyst etter at Kina satte i gang strengere regulering av tek-bransjen. I ettertid har Ma falt lenger ut av offentlighetens lys. I januar ga han fra seg kontrollen av selskapet.

Sentral i kinesisk tek-industri

Fan er både toppsjef, grunnlegger og hovedeier av China Renaissance.

Han er blant annet utdannet i Norge, der han gikk på BI i årene 1990–94, og har jobbet for storbanker som Morgan Stanley og Credit Suisse.

Etter hvert begynte Fan å investere i oppstartsbedrifter og ble en berømt og ettertraktet foredragsholder. Som flere i den kinesiske tek-industrien, tror han på det frie markedet og ønsker minimalt med statlig innblanding, ifølge The New York Times.

Store teknologiselskaper i Kina har brukt han som tilrettelegger ved flere anledninger. Fans investeringsbank China Renaissance har finansiert mye av den kinesiske tek-industrien. Han har blant annet bistått selskaper som leveringstjenesten Meituan med sammenslåing, netthandelsgiganten JD.com med børsnotering og investert i elbilprodusenten Nio, ifølge Bloomberg.

Samtidig har president Xi Jinping og den kinesiske regjeringen intensivert sin kontroll over økonomen. Flere selskaper skal ha ansatt tidligere tjenestemenn og ledere av statseide foretak for å bedre relasjonene, skriver The New York Times. Som blant annet Cong Lin, China Renaissance-toppen som forsvant i fjor høst.

Tettere bånd til myndighetene

De siste årene skal Fan ha holdt en langt lavere medieprofil og forsøkt å endre stilen sin for å tekke Kinas ledere. China Renaissance har blitt tettere knyttet til landets statseide sektor. Og nå har forsvinningen hans sendt frysninger gjennom tek-industrien i Kina, skriver The Financial Times.

Nå spekuleres det i hvorfor finanstoppen er borte. Enkelte mener forsvinningen kan knyttes til Cong Lin, som ikke lenger er oppført som en del av ledelsen i China Renaissance.

Fire kilder Financial Times har snakket med, sier Fan var i ferd med å etablere et privat investeringsselskap i Singapore for å sikre seg finansielt i månedene før han forsvant. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.