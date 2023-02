Dof-kreditorene ber om at det åpnes konkurs: – Trist og unødvendig

Kreditorene i kriserammede Dof mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon av det børsnoterte selskapet. Datterselskapene blir skjermet av konkurs i morselskapet.

Sent onsdag kveld kom en ventet oppdatering fra offshorerederiet Dof.

Selskapets kreditorer ber nå retten åpne konkurs i Dof ASA fordi de mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon, står det i børsmeldingen fra selskapet.

Samtidig er kreditorene villig til å inngå en avtale hvor de tar over eierskapet av Dof Services AS og datterselskapene og legge til rette for rekonstruksjon i disse.

Ved 12-tiden onsdag ble Dof-aksjen handelsstanset på Børsen i påvente av en melding fra selskapet.

Før handelsstansen var Dof-aksjen ned 11,1 prosent.

OPPGITT: Finansdirektør i Dof Hilde Drønen er ikke fornøyd med konkursåpningen.

– Unødvendig

Ingen ansatte vil miste jobben, ettersom det kun er det børsnoterte selskapet som etter planen åpner konkursbehandling i morgen.

Finansdirektør i Dof ASA, Hilde Drønen, sier til E24 at hun mener konkursen kunne og burde vært unngått.

– Jeg synes det er selvfølgelig veldig trist og unødvendig, sier Drønen.

– Hvorfor det?

– Fordi vi la frem et forslag om restrukturering som aksjonærene valgte å stemme ned. Så vi har jo en avtale med kreditorene, sier Drønen oppgitt.

Nå skal hun likevel jobbe videre med det som gjenstår av selskapet.

– Vi skal drive konsernet under Dof ASA så godt som mulig. Den operasjonelle driften skal bli minst mulig påvirket av at det åpnes konkurs, sier Drønen.

Skal berøre de ansatte minst mulig

Egil Horstad er advokaten som har fått oppgaven med å finne en løsning for Dof.

I morgen sender han inn en beretning til tingretten.

– Deretter vil de avgjøre om det åpnes konkurs. Det skal egentlig være ren automatikk, sier Horstad.

I børsmeldingen opplyser Dof at konkursen ikke skal berøre noen av de ansatte.

– Tanken er at selskapene under skal berøres i minst mulig grad. Både kontraktsmotparter og ansatte, sier Horstad og rekonstruksjonprosessen som nå ligger foran selskapet.

Presset av aksjonærene

Dof havnet i en kritisk situasjon etter at forsøket på å løse gjeldskrisen i selskapet har trukket ut i tid på grunn av motstand fra aksjonærer.

Tirsdag kveld ba Dof-styret aksjonærene gi sin støtte til et forslag som nå ligger på bordet innen onsdag formiddag, og varslet samtidig at alternativet trolig er en konkurs.

Styrets forslag innebærer at dagens aksjonærer vil beholde en eierandel på 3,75 prosent av Dof etter selskapet har gjennomført gjeldsoppryddingen.

Dof gikk rettens vei for å tvinge gjennom en løsning som rydder opp i milliardgjelden, etter at misfornøyde aksjonærer torpederte det første forsøket i fjor høst og byttet ut det daværende styret.

I denne prosessen har retten utnevnt en såkalt rekonstruktør rekonstruktørEn rekonstruksjon er en rettslig prosess for å løse et selskaps gjeldsproblemer. Retten oppnevner en rekonstruktør som blant annet skal bistå skyldneren og ivareta kreditorenes interesser i gjeldsforhandlingene., som ga Dof-aksjonærene en frist til klokken 11 onsdag med å gi sin støtte til styrets forslag, ifølge Dof-styret.

På toppen av dette har en aksjonærgruppe sendt krav til styret om en ekstraordinær generalforsamling hvor valg av nytt styre skal stå på agendaen.