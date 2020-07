Schibsted-sjefen: – Vi vil fortsette som hovedaksjonær i selskapet

Etter Adevintas milliardkjøp blir Schibsteds eierandel i selskapet nær halvert i et dobbelt så stort selskap.

Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 21. juli 2020 10:09

– For Schibsted betyr dette at vi går fra å være en nær 60-prosenteier til å holde rundt 33 prosent i et dobbelt så stort selskap hvor vi blir hovedaksjonær med Ebay, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted til E24.

Milliardavtalen fører til at Ebay blir sittende med 44 prosent av de utestående aksjene i Adevinta, per utgangen av andre kvartal. Samtidig vil selskapet få rundt 33 prosent av stemmerettighetene.

Mediekonsernet Schibsted, som i dag er største aksjonær i Adevinta, vil etter oppkjøpet bli sittende igjen med en eierandel på rundt 33 prosent, og 39,5 prosent av stemmerettighetene.

Les også Adevinta sluker Ebays rubrikkvirksomhet i avtale verdt 84,7 mrd.

Samler Norden

Schibsted-sjefen legger til at de syns det er spennende at de i tillegg har kjøpt ut den danske virksomheten av Ebay direkte til Schibsted.

– Det vil bli en del av vår portefølje, og på den måten har vi komplettert Norden, ettersom vi før helgen kjøpte det finske selskapet Oikotie.

Kjøpet av den danske virksomheten er finansiert gjennom brofinansiering, som vil kunne bli nedbetalt med et fremtidig nedsalg i Adevinta, fremgår det av meldingen fra Schibsted.

– Er dette en del av langsiktige planer om å gå helt ut av Adevinta?

– Det danske kjøpet er en liten del av totalen. Om det tilbakebetales med fremtidig nedsalg i Adevinta, tilsvarer det kun to til tre prosent, sier Skogen Lund.

– Vi har som ambisjon å fortsette som langsiktig hovedaksjonær i selskapet, legger hun til.

Ser store synergier

Skogen Lund forteller at de har identifisert store synergier i selskapet både på kostnads- og inntektssiden.

– Dette skaper en skala som gjør at man kan samordne mye på produkt – og teknologisiden. Disse tjenestene utvikler seg hele tiden, legger hun til.

Hun forklarer at digital utvikling er fordelaktig å drive med på stor skala, og at denne avtalen tilbyr selskapene nettopp det.

– Disse porteføljene har en sterk posisjon i Europa, og vi får i kombinasjon et sterkt europeisk «stronghold». I tillegg til at de har en del eiendeler i resten av verden tror vi at det europeiske «strongholdet» blir viktig fremover.

For ordens skyld: E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.