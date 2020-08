Norwegian halverte underskuddet i andre kvartal

Norwegian skulle egentlig tjent penger denne sommeren, men det sørget coronapandemien for at ikke ble noe av. Siden starten av året har selskapet pådratt seg en bunnlinje som er over fem milliarder i minus.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian Vis mer Thomas Brun

– Ved inngangen av 2020 forventet vi et positivt resultat og den beste sommeren noensinne takket være vellykkede kostnadsbesparende initiativer og mer effektiv drift. Så ble vi truffet av Covid-19, og etterspørselen etter billetter stoppet bokstavelig talt helt opp over natten, sier konsernsjef Jacob Schram i en uttalelse.

Norwegian slapp fredag resultatene for andre kvartal og selskapet oppsummerer selv det dystre halvåret slik: Antall passasjerer har falt med 71 prosent, 8.000 ansatte er permitterte eller sagt opp og 140 fly er satt på bakken.

Regnskapet for andre kvartal er den første kvartalsrapporten der coronapandemien slår inn for fullt, ettersom det var i april, mai og juni at Norge, Europa og verden stoppet opp.

Norwegian endte likevel opp med et resultat etter skatt på 1,51 milliarder kroner i andre kvartal, noe som er en halvering av underskuddet i første kvartal på 3,3 milliarder.

Her er nøkkeltallene for andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor:

Omsetningen falt fra 12,2 milliarder til 632,5 millioner

Brutto driftsresultat før avskrivninger og leasingkostnad (EBITDAR) falt fra 2,2 til −1,2 milliarder

Resultat før skatt falt fra 111,4 millioner til −1,5 milliarder.

Summerer man opp utviklingen i første halvår har selskapet omsatt for 5,1 milliarder, ned fra 20,2 milliarder på samme tid i fjor, og de satt igjen med et resultat etter skatt på −5,4 milliarder, ned fra −1,4 milliarder i fjor.

– Ikke nok til å få oss gjennom krisen.

Norwegian-sjef Jacob Schram og ledelsen i selskapet klarte i våres å få banket gjennom en omfattende redningspakke som sikret at selskapet unngikk konkurs.

På samme måte som resten av flybransjen slet Norwegian med at inntektene i stor grad stoppet opp, samtidig som mange kostnader, lønninger, flyleie og renteutgifter fortsatte å løpe.

Selskapets plan gikk ut på at man hentet inn noe frisk kapital og klarte å kvitte seg med store mengder gjeld ved å kompensere kreditorer med aksjer. Selskapet fikk også leasingselskaper og flere leverandører til å droppe sine betalingskrav i bytte mot aksjer.

Samlet sett fikk egenkapitalen i selskapet seg et løft på 15,3 milliarder.

Dette sørget for at Norwegian også kvalifiserte til lån på tre milliarder gjennom den norske statlige garantiordnigen. I Sverige og Danmark har Norwegian imidlertid fått en kald skulder.

Som han også tidligere har gjort, varsler Norwegian-sjefen at de fortsatt vil trenge mer penger:

– Vi er takknemlige for lånegarantien fra den norske regjeringen som vi jobbet hardt for å tilfredsstille kravene til. Likevel er det ikke nok til å få oss gjennom krisen slik markedsforholdene er nå, sier Schram

