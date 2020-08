Norwegian halverte underskuddet i andre kvartal: Vil sende flere fly i luften

Norwegian skulle egentlig tjent penger denne sommeren, men det sørget coronapandemien for at ikke ble noe av. Samtidig som underskuddet har vokst til over fem milliarder i år og selskapet er på pengejakt, planlegger man nå å sette enda flere fly i trafikk utover høsten.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian Vis mer Thomas Brun

– Ved inngangen av 2020 forventet vi et positivt resultat og den beste sommeren noensinne takket være vellykkede kostnadsbesparende initiativer og mer effektiv drift. Så ble vi truffet av Covid-19, og etterspørselen etter billetter stoppet bokstavelig talt helt opp over natten, sier konsernsjef Jacob Schram i en uttalelse.

Norwegian slapp fredag resultatene for andre kvartal og selskapet oppsummerer selv det dystre halvåret slik: Antall passasjerer har falt med 71 prosent, 8.000 ansatte er permitterte eller sagt opp og 140 fly er satt på bakken.

Regnskapet for andre kvartal er den første kvartalsrapporten der coronapandemien slår inn for fullt, ettersom det var i april, mai og juni at Norge, Europa og verden stoppet opp.

Det gjenspeiler seg også i passasjertallene som var ned 99 prosent mot andre kvartal i fjor.

Norwegian endte likevel opp med et resultat etter skatt på -1,51 milliarder kroner i andre kvartal, noe som er en halvering av underskuddet i første kvartal på 3,3 milliarder.

Uten de brutale kostnadskuttene og nedbemanningene som ble gjennomført ville resultatet trolig vært mye verre.

Her er nøkkeltallene for andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor:

Omsetningen falt fra 12,2 milliarder til 632,5 millioner

Brutto driftsresultat før avskrivninger og leasingkostnad (EBITDAR) falt fra 2,2 til −1,2 milliarder

Resultat før skatt falt fra 111,4 millioner til −1,5 milliarder.

Summerer man opp utviklingen i første halvår har selskapet omsatt for 5,1 milliarder, ned fra 20,2 milliarder på samme tid i fjor, og de satt igjen med et resultat etter skatt på −5,4 milliarder, ned fra −1,4 milliarder i fjor.

– Ikke nok til å få oss gjennom krisen.

Norwegian-sjef Jacob Schram og ledelsen i selskapet klarte i våres å få banket gjennom en omfattende redningspakke som sikret at selskapet unngikk konkurs.

På samme måte som resten av flybransjen slet Norwegian med at inntektene i stor grad stoppet opp, samtidig som mange kostnader, lønninger, flyleie og renteutgifter fortsatte å løpe.

Selskapets plan gikk ut på at man hentet inn noe frisk kapital og klarte å kvitte seg med store mengder gjeld ved å kompensere kreditorer med aksjer. Selskapet fikk også leasingselskaper og flere leverandører til å droppe sine betalingskrav i bytte mot aksjer.

Dette resulterte i at leasingselskapene AerCap, BOC Aviation og MG Aviation nå er Norwegians tre største aksjonærer med mellom 10 og 15 prosent eierandel hver.

Redningsplanen og den styrkede egenkapitalen sørget for at Norwegian også kvalifiserte til lån på tre milliarder gjennom den norske statlige garantiordningen. I Sverige og Danmark har Norwegian imidlertid fått en kald skulder.

Som han også tidligere har gjort, varsler Norwegian-sjefen at de fortsatt vil trenge mer penger:

– Vi er takknemlige for lånegarantien fra den norske regjeringen som vi jobbet hardt for å tilfredsstille kravene til. Likevel er det ikke nok til å få oss gjennom krisen slik markedsforholdene er nå, sier Schram.

Selskapet skriver at de «fortsetter prosessen med å sikre likviditet, inkludert pågående dialog med myndigheter» og at de per dags dato «estimerer at selskapet vil trenge ytterligere arbeidskapital i første kvartal 2021».

Kassen hadde vært tom uten krisehjelp

Kassen Ser man på Norwegians egenkapital endte den på 12,3 milliarder kroner ved utgangen av juni. Hadde det ikke vært for at den fikk seg et løft på 15,3 milliarder gjennom selskapets redningspakke ville egenkapitalen ha endt tre milliarder i minus.

Det som er enda viktigere for selskapet fremover er kontantbeholdningen. Den startet på 3,10 milliarder ved nyttår og falt til 2,26 milliarder ved utgangen av mars før den steg til 4,98 milliarder ved utgangen av juni.

Selv om driften i første halvår ga et påfyll i kassen på 609,2 millioner, så gikk det med 2,76 milliarder i investeringsutgifter og 1,4 milliarder til finanskostnader.

Selskapet opplyser ikke om den detaljerte kontantstrømmen i første og andre kvartal, men det vi vet er at selskapet fikk inn 328,4 millioner kroner netto i frisk kapital gjennom emisjonen denne våren, samt 3,29 milliarder i friske lån (3,0 milliarder i statsgaranterte lån og 300 millioner i banklån)

Uten krisepakken og de statsgaranterte lånene hadde Norwegians kasse altså vært bunnskrapt denne våren (-1,36 milliarder) og selskapet ville ha kollapset, slik ledelsen også advarte om i mars.

Hvor lenge Norwegians kontantbeholdning per utgangen av juni på 4,98 milliarder vil holde er usikkert. Selskapet har tidligere opplyst at de regner med at det går 300 til 500 millioner kroner mer ut av kassen hver måned enn det kommer inn, selv i «dvalemodus».

Vil sette flere fly i trafikk

Trafikken til Norwegian i andre kvartal markerte det foreløpige bunnpunktet i selskapets historie.

De aller fleste flyene ble tatt ut av trafikk og kun syv til åtte fly trafikkerte enkelte strekninger i Norge som er en del av den norske statens støtteordning. Staten blar hver måned opp penger for at SAS, Widerøe og Norwegian opprettholder et minimumstilbud innenriks i Norge.

I midten av juni – altså på slutten av andre kvartal – varslet Norwegian at de ville trappe opp trafikken ved å gjenåpne 76 ruter, hente tilbake mer enn 600 ansatte fra permittering og sette ytterligere 12 fly i trafikk, slik at den aktive flåten var på 20 fly.

Norwegian skriver at de per juli «trappet forsiktig opp» til 20 kortdistansefly. Dette skal selskapet nå øke til 25 fly i september.

«Norwegian vil vurdere ytterligere endringer i produksjonen gjennom vintersesongen og videre» avhengig av reiseråd, etterspørsel og restriksjoner, skriver selskapet.

Norwegian har det siste året solgt unna en rekke av selskapets 737–800-fly (modellen som kom før Max-flyene) og flåten er dermed redusert med 16 fly til 140, inkludert de 37 Dreamliner-langdistanseflyene.

Selskapet opplyser at de i første kvartal solgte 10 av de 16 flyene. Et fly er i tillegg bokført som solgt, men ennå ikke overlevert kjøper.

