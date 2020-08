Ny smell for kriserammede Dof – tapte 675 millioner i andre kvartal

Det kriserammede offshorerederiet må skrive ned verdiene igjen på grunn av svake markedet og oljeprisfall. Samtidig fortsetter Dof forhandlingene med kreditorene om en gjeldsløsning.

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: 21. august 2020

Dof skriver ned verdiene med 779 millioner kroner i andre kvartal. Det tynger regnskapet, som viser et resultat etter skatt på minus 675 millioner kroner for kvartalet.

På samme tid i fjor var underskuddet på 106 millioner kroner.

Øverst i regnskapet havnet driftsinntektene på 1,8 milliarder kroner, litt ned fra 1,85 milliarder i andre kvartal i fjor.

Samtidig bidrar nedskrivningen til at driftsresultatet falt til minus 354 millioner kroner fra pluss 181 millioner kroner.

I løpet av første halvår beløper nedskrivningene seg til 2,3 millioner kroner.

Forhandler med bankene

Rederiet viser til at coronaviruset har ført til utsettelser av prosjekter og lavere aktivitet i kvartalet. Den vanskelige situasjonen i markedet rammer inntjeningen og utnyttelsen av flåten, skriver Dof.

«Markedsverdiene har falt på grunn av det signifikante fallet i oljeprisen og forventede svake markeder fremover», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Dof advarer også om fare for nye nedskrivninger hvis markedet fortsetter å være svakt.

En allerede tøff situasjon ble enda vanskeligere for offshorerederiet da oljeprisen stupte i vår og oljeselskapene begynte å stramme inn på pengebruken.

Selskapet var midt i en prosess med kreditorer for å få på plass en løsning på gjeldsproblemene og måtte be sine långivere om nødlån for å dekke et akutt pengebehov.

Dof har deretter sikret seg et midlertidig fritak fra avdrags- og rentebetaling frem til 30. september. Det kortsiktige lånet på 100 millioner er forlenget til samme dato, men Dof skal betale ned på dette lånet.

Det skal gi rederiet pusterom til å forhandle frem en langsiktig refinansiering.

«Gruppen fortsetter dialogen med de sikrede långiverne og obligasjonseiere for å sikre en langsiktig og bærekraftig finansiell situasjon fremover», skriver Dof i kvartalsrapporten.

22,6 milliarder i gjeld

Ved utgangen av kvartalet hadde Dof netto rentebærende gjeld 22,6 milliarder kroner.

Dof driver en flåte på 20 ankerhåndteringsfartøy, 16 forsyningsskip, 31 subseafartøy og 71 fjernstyrte miniubåter (ROV). Flåteutnyttelsen var på 67 prosent i kvartalet.

Dof-gruppen har 3.134 ansatte, som er 306 færre enn ved utgangen av første kvartal.

I løpet av kvartalet sendte Dof sendt flere skip i opplag, og rederiet hadde 17 fartøy i opplag i august.

