Svenske småsparere har nær doblet Norwegian-veddemålet

Norwegian-aksjen har lokket over 19.000 privatinvestorer fra Sverige, som har over 200 millioner kroner på spill i aksjen. Mesteparten er kortsiktige veddemål, mener aksjeekspert.

Norwegian-fly satt på bakken på Gardermoen Vis mer Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 1. juni 2020 10:45

Norwegian har blitt en populær aksje blant private investorer, også hos vårt naboland i øst.

Kundene i den svenske nettmegleren Avanza har den siste tiden kjøpt seg videre opp i flyaksjen, viser aksjonærlister.

Den siste oversikten fredag viser at de satt med drøyt 55 millioner aksjer, verdt over 200 millioner kroner med dagens kurs på 3,8 kroner.

Det er nær en dobling fra 29 millioner aksjer i listene forrige fredag.

Aksjonærlisten har et tidsetterslep som gjør at investorene kan ha kjøpt eller solgt aksjer som ikke er registrert enda.

Les på E24+ (for abonnenter) De skjulte kreftene som gjorde «overprisede» grønne aksjer til vinnere i coronakrisen

Over 19.000 aksjonærer

Ifølge aksjeekspert Nicklas Andersson i Avanza har antallet kunder med Norwegian-aksjer steget kraftig i mai, men beløpene hver kunde har kjøpt aksjer for er beskjedent.

Nettmegleren hadde 7.776 kunder med Norwegian-aksjer den fjerde mai, dagen da generalforsamlingen godkjente redningsplanen.

Den 20. mai, da redningspakken var i boks, hadde tallet økt til 11.085 Norwegian-aksjonærer.

Aksjeekspert Nicklas Andersson i Avanza. Vis mer Avanza

Nå er 19.336 Avanza-kunder aksjonærer i flyselskapet, ifølge Andersson.

– Interessen er kjempestor for Norwegian-aksjen. Vi har sett antallet aksjonærer øke med over 70 prosent siden 20. mai, sier han.

Andersson sier at hver kunde har kjøpt for i gjennomsnitt 7.000 kroner.

– Det er ikke veldig mye penger hver enkelt kunde har kjøpt for i Norwegian. Det er ikke sånn at alle kundene legger alle pengene sine i et selskap som har store problemer og forhåpentligvis overlever.

– Man spekulerer kanskje i at det skal bli et godt kjøp. Om man deler opp kapitalen i langsiktige investeringer og spekulering, vil jeg gjette at majoriteten er spekulering – at man tror på en hyggelig oppgang etter at Norwegian ble reddet, sier han.

Les også Norwegian-smell på 3,3 milliarder kroner

Les også Kjos, Fredly og Sissener kvitter seg med Norwegian-aksjer

Rekordhøy børsverdi

Norwegians børsverdi har denne uken steget til nye høyder, selv om prisen per aksje kun er en brøkdel av hva den var på topp.

Grunnen er at antallet aksjer har blitt mangedoblet i forbindelse med redningsplanen. Kreditorene fikk aksjer i bytte mot gjeld, og de største eierne er nå leasingselskaper som irske Aercap og kinesiske BOC Aviation.

Les på E24+ (for abonnenter) Derfor kan ikke Norwegian bli kinesisk

Etter at gjeld har blitt gjort om til aksjer og selskapet har hentet frisk kapital er det registrert 3,07 milliarder Norwegian-aksjer, opp fra 164 millioner aksjer tidligere.

Dagens kurs på 3,8 kroner verdsetter dermed hele selskapet til over 11 milliarder kroner, etter at børsverdien var helt oppe i rekordhøye 15 milliarder på det høyeste tirsdag.

Senest ved nyttår, før coronakrisen rammet global luftfart, var børsverdien 6,2 milliarder kroner, knapt halvparten av toppen denne uken.

Aksjene som kreditorene har fått i bytte mot gjeld, kan imidlertid ikke handles ennå. De blir frigitt i flere puljer, den første i midten av juni og deretter i august, oktober og desember.

Norwegian gjør om gjeld for 12,7 milliarder kroner til aksjer gjennom redningspakken, og har oppgitt at det samlede aksjeantallet vil bli på rundt 3,5 milliarder aksjer.

På toppen av dette kan enda mer gjeld bli konvertert, blant annet opp til 300 millioner dollar frem til neste påske, som kompensasjon til leasingselskapene for den tiden Norwegian ikke bruker flyene sine.