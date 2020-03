Disse har Norwegians fremtid i sine hender

Det kriserammede flyselskapet har passert det første hindret for å få tilgang på krisehjelpen fra den norske stat. For å få tilgang til neste del av milliardgarantien må Norwegian få kreditorene med på å gi dem fritak fra betalinger på gjelden.

HARDT RAMMET: Norwegian-fly parkert på Gardermoen under coronakrisen i mars 2020. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 28. mars 2020 10:00

Norwegian-toppene jobber på spreng for å redde selskapet, som står på kanten av stupet etter at coronakrisen har rammet hele bransjen.

Mesteparten av de rundt 11.000 ansatte i flyselskapet er nå permittert, eller sagt opp i de landene uten gode permitteringsordninger. Samtidig jobber finansavdelingen med å stable på plass en løsning som kan sikre selskapets overlevelse.

Tirsdag denne uken det klart at Norwegian hadde fått to nordiske banker til å stille opp med en garanti sammen med staten, slik at selskapet får tilgang på den første delen av statsgarantien på 300 millioner av totalt 3,0 milliarder.

I det neste steget av redningsoperasjonen ber nå Norwegian kreditorene si fra seg alle renter og avdrag på milliardlånene i tre måneder.

Det er kravet staten stiller for å gi en lånegaranti på 1,2 milliarder – det neste steget i krisepakken. Det vil være helt nødvendig for Norwegian å få tilgang til hele pakken hvis det skal være håp om å overleve.

Det betyr at Norwegians skjebne nå ligger i långivernes hender.

Flylån på over 22 milliarder

Norwegian hadde ved utløpet av 2019 flylån på til sammen 22,3 milliarder kroner, finansiert gjennom forskjellige finansinstitusjoner og låneordninger, i tillegg til flere obligasjonslån og store leasingforpliktelser.

Basert på en kreditorliste Norwegian ga i slutten av 2018 er Export-Import Bank i USA den største långiveren i flyfinansieringen. Dette er den amerikanske ordningen for eksportfinansiering som flyselskapet dro nytte av da de kjøpte fly av Boeing.

På kreditorlisten er for et drøyt år tilbake er også den britiske eksportfinansieringsordningen (U.K. Export Credit Financing).

Norwegian har tidligere også benyttet seg av forskjellige finansieringsstrukturer i det amerikanske og japanske kapitalmarkedet, men investorene her er ikke kjent.

Gunstige ordninger for eksportfinansiering i USA var sentralt da Norwegian la inn enorme flybestillinger for en del år tilbake.

Lave renter på finansieringen via finansinstitusjoner som amerikanske Export-Import Bank gjorde den raske veksten til Norwegian mulig.

Det gikk lenge bra for Norwegian men i 2017 begynte problemene på å bygge seg opp. Selskapet var egentlig i ferd med å gjennomføre en omfattende restrukturering for å komme tilbake til lønnsomhet, men så slo corona-krisen inn for fullt.

Den har satt hele luftfarten ut av spill og regjeringer verden over kommer nå bransjen til unnsetning i form av ulike krisepakker.

Investerte i obligasjonslånene

Norwegian har også tre lån obligasjonsmarkedet, pluss et såkalt konvertibelt obligasjonslån.

Disse lånene var på til sammen 4,8 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Lånene er i euro, dollar, svenske og norske kroner, med en rentesats som varierer mellom 5,18 og 7,25 prosent, viser lånedokumenter og børsmeldinger.

KJEMPER FOR Å UNNGÅ KONKURS: Styreleder Niels Smedegaard (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Vis mer Vidar Ruud

En rekke forskjellige fond har vært investert i Norwegian-lånene i år, deriblant utenlandske hedgefond og flere norske rentefond.

Men det er ikke sikkert at de fortsatt sitter med den samme eksponeringen, fordi de kan ha solgt seg ned eller kvittet seg med posisjoner nylig.

Dette er noen av fondene:

Høyrentefondet DNB High Yield satt med obligasjoner for rundt 41 millioner i det svenske lånet , og med drøye 14 millioner i det norske lånet ved utgangen av januar.

Svein Aage Aanes, som leder renteforvaltningen i DNB, sier han ikke har noen kommentar til posisjonen.

Rentefondet Eika Kreditt meldte om negativ utvikling i Norwegian-posisjonen i februar, men forvalter Trond Breivik ønsker ikke å gi noen kommentar.

I First Høyrente utgjorde Norwegian 1,94 prosent av porteføljen i februar, som tilsvarer 35 millioner kroner av en samlet forvaltningskapital på 1,78 milliarder.

I en rapport skrev forvalter Henry Grepstad at fondet «beholder posisjonen foreløpig», og viste til at lånet var godt sikret med pant. Han har ikke besvart E24s henvendelser.

Forvaltningsselskapet Alfred Berg har tidligere sittet med Norwegian-obligasjoner, men forvalter Tom Hestnes sier de nå har solgt seg ut.

Nordic Trustee har funksjonen som tillitsmann for investorene i obligasjonslån i det norske og nordiske finansmarkedet. Selskapet er bindeleddet mellom låntager og kreditor, også i Norwegians obligasjonslån.

Tillitsmannen er ordknapp på spørsmål om det har vært noen kontakt med Norwegian.

– Vi kan dessverre ikke kommentere noe på disse lånene nå, skriver Jørgen Andersen i Nordic Trustee i en melding.

Krisepakken steg for steg Norwegian har oppfylt kravet for å låne 300 millioner kroner – det første av tre steg i en redningspakke på totalt tre milliarder kroner.

Staten stiller med lånegarantier, men ikke uten strenge krav.

Nå er det trinn to som står for tur.

For at Norwegian skal få de neste 1,2 milliardene må alle kreditorer gi fritak for renter i en periode på tre måneder, samt utsette avdragsbetalinger, krever staten

For å få tilgang til ytterligere 1,5 milliarder, den tredje og siste trinnet i pakken på tre milliarder, må Norwegian øke andelen egenkapital.

Kravet er minst åtte prosent, men andelen var kun 4,8 prosent ved utgangen av 2019.

Det betyr at Norwegian mangler 2,7 milliarder kroner. Hvordan selskapet skal løse dette er foreløpig ikke klart. Vis mer vg-expand-down

– Vi skal være utrolig heldige

I et intervju med den danske avisen Børsen denne uken sier styreleder Niels Smedegaard at Norwegian «har en ekstremt kompleks finansieringsstruktur med alt fra leasingselskaper til obligasjonseiere i mange forskjellig land».

– Vi skal være utrolig heldige hvis vi skal lykkes, sier han.

Beskjeden fra styrelederen er at det er snakk om uker før en konkurs hvis det ikke kommer mer hjelp på bordet. Det er heller ikke alle kreditorene som er like velvillige.

– En stor del vi har arbeidet tett sammen med i årevis støtter voldsomt opp. Andre vil gjerne hjelpe, men kjenner ikke deres egen situasjon, og så er det de som sier at vi skal hoppe i havet. Det er hele spekteret.