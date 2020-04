Norwegian-aksjen dundret i bakken

Flyselskapets markedsverdi raste 44,38 prosent på positiv Oslo Børs. Hovedindeksen endte opp 2,86 prosent.

Vis mer Stian Lysberg Solum

Hanna Ghaderi

Infront TDN Direkt

Eivind Bøe

Publisert: Oppdatert: 14. april 2020 17:16 , Publisert: 14. april 2020 08:12

Børsen endte med oppgang første dag etter påskeferien. Hovedindeksen steg 2,86 prosent til 755,40 poeng tirsdag.

Indeksen steg fra start og oppgangen tiltok noe etter positive signaler fra Wall Street. Det etter at Oslo Børs onsdag før påske endte ned 1,34 prosent.

Norwegian-aksjen raste 44,38 prosent til 4,60 kroner etter at selskapet forrige uke la frem forslag til kriseløsning. Dagens dramatiske nedgang kommer etter at flyaksjen har rast, og kursen er ned 87,8 prosent så langt i år.

Fått med deg denne? Norwegian inviterer obligasjonseierne til møter om veien videre senere denne måneden

Etter nær femten minutters handel ble aksjen satt under observasjon av Oslo Børs. Det påvirker ikke selve handelen i aksjen, men er et virkemiddel Børsen kan bruke for å informere markedsaktører om at det foreligger usikkerhet.

Her kan du lese mer om Oslo Børs’ virkemidler.

Les på E24+ (for abonnenter) Børskommentar: Selg Norwegian-aksjen, og du kan gjøre et godt kjøp i flyselskapet

Norwegian stuper

Norwegian varslet onsdag om at styret i selskapet foreslår en omfattende restruktureringspakke i et forsøk på å redde selskapet. Norwegian er på samme måte som SAS og andre flyselskap verden over i full krise, som følge av at reiseaktiviteten nærmest har stoppet helt opp grunnet coronaviruset.

Restruktureringen inkluderer å konvertere gjeld til egenkapital ved å inngå avtaler med obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører, skrev selskapet i en melding.

– Det blir grisete, for å si det rett ut, sa investeringsøkonom Mads Johannessen i Nordnet til E24 i forbindelse med nyheten.

Investeringsøkonomen peker på at skissen legger opp til en stor utvanning av dagens aksjonærer, altså at det kommer så mange nye aksjer inn at dagens aksjonærer kun blir sittende igjen med smuler av aksjekapitalen.

Forslagene skal legges frem på en ekstraordinær generalforsamling den 4. mai.

Les også Tidligere Hydro-sjef Torvild Aakvaag er død

Kutter kursmålet til null

Bernstein nedgraderer Norwegian-aksjen til «underperform» og kutter kursmålet til null, melder Dow Jones Newswires tirsdag.

– Vi kutter kursmålet til null ettersom selskapets plan om å konvertere gjeld til aksjer gjør eksisterende aksjer verdiløse, skriver meglerhuset.

Bernstein skriver videre at Norwegian bestilte for mange fly og ikke har klart å reorganisere nettverket godt.

– Rutestrukturering, kostnadskutt og salg av eiendeler så ut til å gi selskapet en sjanse, men med nedgangen som følge av corona er det over. Hvis obligasjonseiere går med på å konvertere gjelden til egenkapital, vil selskapet fortsette å operere, men aksjonærene vil bli utvannet kraftig, skriver de videre.

Hvis obligasjonseierne ikke godkjenner forslaget, forventer Bernstein at driften vil opphøre, konkursbehandling starte og at aksjonærene ikke får noe som helst.

Flere meglerhus nedgraderer

Nordea Markets nedgraderer Norwegian Air Shuttle til en salgsanbefaling fra tidligere hold og setter kursmål på én krone per aksje.

Det fremgår i en oppdatering fra meglerhuset tirsdag. Bakgrunnen for nedgraderingen og nedjusteringen av kursmålet er at meglerhuset tror eksisterende aksjonærer vil bli sterkt utvannet selv om flyselskapet får på plass en finansiell restrukturering.

Under et døgn etter at Norwegian kom med sin ferske kriseplan, valgte svenske SEB å kutte i kursmålet på selskapets aksje. SEB senker kursmålet til én krone, og nedgraderer aksjen samtidig fra behold til selg, skriver nyhetsbyrået Direkt, ifølge Omni Ekonomi.

Sparebank 1 Markets nedgraderer Norwegian Air Shuttle til salg fra nøytral, mens kursmål kuttes til 1 krone per aksje, fra tidligere 40 kroner. Det fremgår av en analyse mandag.

Les på E24+ (for abonnenter) Disse feilmerkede børsmeldingene drev Softox-aksjen i taket

Bratt fall for Borr Drilling

Oljeprisknekken og coronakrisen rammer Tor Olav Trøims Borr Drilling, ifølge en melding mandag kveld. Etter nyheten raste aksjen 25,72 prosent tirsdag.

Samtidig steg Philly Shipyard 118,54 prosent etter at Aker Capital-kontrollerte skipsverftet onsdag skrev at de via sitt datterselskap har inngått en kontrakt for å levere skip til de amerikanske myndighetene.

Kontrakten er verdt omtrent 630 millioner dollar (6,4 milliarder kroner), og innebærer bygging av to skip med levering i 2023. Kontrakten har også opsjoner på ytterligere tre skip.

Før børsåpning publiserte både Subsea 7 (ned 1,71 prosent), PGS (ned 3,44 prosent) og GC Rieber Shipping (opp 4,90 prosent) meldinger.

Tirsdag endte Asia-børsene opp 1,4 prosent i snitt, og investorene lot seg påvirke av handelstall fra Kina i natt. Wall Street falt i snitt 0,6 prosent mandag, og ifølge eksperter antas det at smittetoppen for coronapandemien er nær.

Den ferske kuttavtalen mellom OPEC+ og G20-landene bidro også til bedret stemning blant investorene.

I skrivende stund handles et fat Nordsjøolje for 30,86 dollar per fat, ned 3,08 prosent for dagen.

Les også:

Les også Norwegian kaller inn til ekstraordinær generalforsamling