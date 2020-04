Oslo Børs flater ut etter positiv åpning

Børsen i Oslo steg fra start, men følger deretter utviklingen i Europa nedover.

Publisert: Oppdatert: 23. april 2020 10:35 , Publisert: 23. april 2020 08:27

Saken oppdateres.

Det norske aksjemarkedet tynges av uro i oljemarkedet og svak utvikling på internasjonale børser.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,08 prosent til 737,48 poeng. Utviklingen kommer etter en noe sterkere oppgang fra start.

Av aksjene som tynger har vi Equinor, som er ned 2,29 prosent og gjødselkjempen Yara, som har lagt frem skuffende resultater. Yara leverte et resultat etter skatt på minus 117 millioner dollar i første kvartal, mot ventede pluss 119 millioner dollar. Aksjen faller 2,48 prosent.

Seismikkselskapet PGS stiger 5,94 prosent etter å ha varslet krisegrep for å spare over en milliard kroner.

Bioteknologiselskapet Biotec Pharmacon hopper 30,67 prosent og topper vinnerlisten etter at selskapet snudde til pluss i årets første kvartal.

Oppgang i olje og Asia

Det skjer samtidig som uro i oljemarkedet fortsetter å prege stemningen blant investorene. Oljeprisen stiger 5,45 prosent til 21,84 dollar fatet og har hentet seg noe inn etter voldsomme fall.

«Oppgangen kommer delvis på bakgrunn av økt sannsynlighet for en konflikt i Midtøsten, etter at Trump tvitret at han har instruert USAs marine til å skyte på iranske marinefartøy dersom de trakasserer amerikanske skip til havs», skriver Nordea Markets i sin morgenrapport.

Det var bred oppgang på Asia-børsene torsdag morgen, drevet av den positive oljeprisen gjennom natten og morgentimene. Onsdag steg Wall Street i snitt 2,4 prosent, og fulgte oljeprisen i grønt terreng.

Europa-børser faller

Børsene i Europa var uten de store endringene fra start, men utviklingen blir noe mer negativ etter drøye en times handel. Den brede samleindeksen Stoxx Europe 600 er ned 0,3 prosent.

Slik går europeiske børser torsdag formiddag:

DAX i Frankfurt ned 0,63 prosent

FTSE100 i London ned 0,37 prosent

CAC40 i Paris opp 0,29 prosent

IBEX35 i Madrid opp 0,07 prosent

FTSEMIB i Milano opp 0,47 prosent

Og i Norden:

København-børsen ned 0,29 prosent

Stockholmsbørsen ned 0,88 prosent

Helsinki-børsen opp 0,13 prosent