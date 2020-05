Tangen åpner for å betale mer skatt til Norge: Tar Oljefondet-jobben «uansett skattesituasjon»

I februar sa Nicolai Tangen at han ville ikke bli sjef for Oljefondet hvis han måtte betale skatt til Norge på alle sine inntekter. Men i mars ombestemte han seg, og ville ta jobben «uansett skattesituasjon.»

Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen. Vis mer Nina E. Rangøy

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 07:18 , Publisert: 1. mai 2020 07:00

Det opplyser Tangen i kommentarer sendt til E24 via Norges Bank.

Sentralbanken svarte torsdag på en rekke spørsmål fra tilsynsorganet sitt, Norges Banks representantskap. Spørsmålene gikk blant annet på om banken hadde gjort en grundig nok sjekk av Tangens økonomi før han fikk jobben.

Svaret inkluderte også en gjennomgang av Tangens økonomi som hans britiske advokatfirma Taylor Wessing gjorde i februar, og som Tangen delte med Norges Bank.

Der opplyste firmaet om at Tangen ikke ønsket å ta jobben som Oljefondets sjef hvis han måtte skatte til Norge av alle inntektene sine fra hedgefondet AKO Capital, som han startet opp i 2005.

Les også Mangler svar om Tangens interessekonflikter: – Vi vet egentlig ingenting

Dette «ville gjøre det veldig krevende» for Tangen å akseptere jobben som leder for Oljefondet, skriver Taylor Wessing i gjennomgangen datert 20. februar.

Tangen har hatt planer om å overføre alle sine inntekter fra AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, som blant annet jobber mot barnefedme og for utdanning.

For å kunne ta Oljefondet-jobben, måtte han ifølge advokatfirmaet få klarsignal fra norske skattemyndigheter om at disse inntektene ikke skulle skattlegges i Norge.

Ville ta jobben uansett

Men i mars ombestemte Tangen seg og gikk bort fra dette vilkåret, opplyser han til E24 via Norges Bank.

– Dette var det jeg tenkte 20. februar. Etter å ha fått mer og mer lyst på jobben, skrev jeg mail [13. mars] om at jeg gjerne ville ta jobben uansett skattesituasjon, skriver Tangen i en kommentar.

Les også Skrev bok om Tangens AKO Capital: – Et utmerket valg

Dette bekreftes også av utdrag fra en e-postutveksling den 13. mars mellom Tangen og den nylig avgåtte visesentralbanksjefen Egil Matsen, som E24 har fått tilsendt fra Norges Bank.

Der spør Matsen om Tangen er villig til å ta jobben uansett hva norske og britiske skattemyndigheter skulle bestemme seg for.

«Ja, jeg vil akseptere jobben uansett utfallet av skatteavgjørelsen. Med glede!» skriver Tangen.

Les også Slik skal Tangen «kutte» båndene

Kan bli store beløper

Hvis Tangen må skatte til Norge av alle AKO Capitals inntekter, kan han bli nødt til punge ut store beløp. Tangens advokatfirma opplyser at han har tjent rundt 225 millioner pund (2,9 milliarder kroner) i løpet av det siste året.

Av dette skal Tangen ha gitt rundt 150 millioner pund (1,93 milliarder kroner) til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, ifølge Taylor Wessing.

I Storbritannia er gaver til veldedige formål skattefrie, ifølge britiske myndigheter. I Norge er skattefradraget for gaver til veldedighet begrenset oppad til 50.000 kroner i året, ifølge Skatteetaten.

Les på E24+ (for abonnenter) Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

– Kommenterer ikke enkeltsaker

Tangen har bedt Skatteetaten om en avgjørelse om hvordan han vil bli skattlagt i Norge, men ifølge Norges Bank har han ennå ikke fått svar. Skatteetaten vil ikke si noe om den konkrete saken.

– Skatteetaten kommenterer ikke enkeltsaker av hensyn til taushetsplikten, sier seksjonssjef Lene Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten til E24.

På generelt grunnlag opplyser Skatteetaten at det normale er å skatte til Norge for alle inntekter, enten de er opptjent i Norge eller i utlandet.

– Helt generelt, uten å kommentere konkrete saker, så er det slik at når du er skattemessig bosatt i Norge, så er du skattepliktig til Norge for alle inntekter som er opptjent i Norge eller i utlandet. Som skattemessig bosatt i Norge, er du i utgangspunktet globalskattepliktig til Norge. Dette betyr at du i tillegg til inntekter opptjent i Norge, også må oppgi inntekter i utlandet, sier Ringså.

– Kan jeg for eksempel tjene én milliard kroner i Storbritannia i året og gi dem vekk uten å måtte skatte til Norge?

– Helt generelt igjen: Skatteetaten må ha langt flere opplysninger for å kunne vurdere hvorvidt et slikt scenario som du beskriver medfører skatteplikt, sier Ringså.

Les også Syv av Tangens 11 referanser deltok på luksusseminaret

Vil også betale formuesskatt

Tangen fastholder også at han vil betale formuesskatt til Norge for hele sin formue.

– Og den skatten betaler jeg med glede, skriver han.

Tangen har hele tiden sagt at han er innstilt på å betale formuesskatt til Norge av hele sin formue på over 700 millioner pund (rundt ni milliarder kroner). Denne skatten vil utgjøre rundt 70 millioner kroner i året, ifølge Taylor Wessing.

I tillegg vil Tangen selvsagt også betale vanlig inntektsskatt av lønnen han vil få som leder for Oljefondet.

Les på E24+ (for abonnenter) Hvorfor er det oppstyr rundt den nye sjefen for oljefondet? Her er en rask oversikt

Les på E24+ (for abonnenter) Egil Matsen var med på å ansette Tangen. Slik skjedde det.