ESA gir Telenor 1,2 milliarder i bot for misbruk av markedsmakt

Telenor har misbrukt sin dominerende stilling, mener EFTAs overvåkningsorgan. Telegiganten vil anke dommen.

Telenor får milliardbot fra ESA. Her med konsernsjef Sigve Brekke. Vis mer Line Møller

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 09:57 , Publisert: 30. juni 2020 08:55

Saken oppdateres.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mener Telenor har hindret konkurrenter i å tilby mobile bredbåndstjenester til forbrukere i Norge – i strid med EØS-konkurranseregler. Det skal ha skjedd i perioden 2008 til 2012.

«Når Telenor har en dominerende stilling i markedet, så har Telenor et særlig ansvar for å sikre at de ikke hindrer konkurranse», skriver ESA i meldingen.

Telegiganten skal ha priset tjenester slik at konkurrenter ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er. Prisingen omtales som «marginskvis».

«Under en kritisk vekstfase for mobildata i Norge var Telenors grossistpriser høyere enn utsalgsprisene Telenor selv tilbød sine egne sluttkunder», mener ESA.

Anker dommen

Telegiganten varsler i en børsmelding at de vil anke dommen. Telenor Norge-sjef Petter-Børre Furberg sier i e-post til E24 at han ikke kjenner seg igjen i måten Telenor blir beskrevet.

– Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier han i e-posten.

– Vi er uenige i dette vedtaket og kjenner oss ikke igjen måten Telenor beskrives. Dette er stikk i strid med det vi står for og de verdiene vi forfekter i alle land vi opererer i. Vi vil sette oss grundig inn i saken før vi går videre med saken til EFTA-domstolen, sier Furberg.

Administrerende direktør i Telenor Norge Petter-Børre Furberg. Vis mer Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Telenor skriver i meldingen at andre forhold i undersøkelsen av Telenor-avtalene i mobilmarkedet er frafalt.

– Hvorfor har Telenor valgt å anke saken?

– Dette gjelder forhold som ligger langt tilbake i tid og gjelder en liten del av mobilmarkedet. ESA har gjennom sine undersøkelser lagt bort en rekke forhold, og vi står nå igjen med ett forhold, svarer Telenor Norge-sjefen, og legger til:

– Vi er svært overrasket over ESA konklusjon og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vi vil derfor forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier Furberg.

Åpner for private søksmål

Boten er på nærmere 112 millioner euro, noe som tilsvarer noe over 1,2 milliarder norske kroner med dagens valutakurs. Gebyret på 112 millioner euro er det største ESA noensinne har utstedt, ifølge NTB.

Størrelsen er beregnet på grunnlag av Telenors omsetning i de berørte markedene, opplyser ESA.

Gebyret tar også hensyn til hvor lenge bruddet pågikk og hvor alvorlig det var. Det kan også åpne for private erstatningssøksmål, ifølge ESA. Disse vil i så fall behandles i nasjonale domstoler.

Fikk kjempebot

Det er ikke første gang det varsles om bot mot Telenor. Konkurransetilsynet varslet et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for å hindret Network Norway og Tele2 i å bygge et tredje mobinett i Norge - noe Telenor anket.

Det påståtte lovbruddet oppsto mens de to konkurrentene bygget ut sitt eget nett leide de tilgang i Telenors mobilnett for å sikre kundene dekning i hele landet. Konkurransetilsynet mente de to mistet de økonomiske incentivene for å fortsette å bygge ut et nytt nett.

Det ble gjennomført razzia hos Telenor i desember 2012 på de to sakene. Tilsynet varslet først et gebyr på 906 millioner kroner - men denne ble senere jekket ned til 788 millioner kroner, grunnet at det ene av de to forholdene ikke var med i den siste konklusjonen.

