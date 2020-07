258 millioner i pluss for Lærdal-arvinger

Søsknene Astrid Lærdal Frøseth og Åge Lærdal – med sine barn – gjorde det skarpt med sine investeringer i fjor. Gjennom sine selskaper dro de inn 258 millioner kroner.

Søsknene Astrid Lærdal Frøseth og Åge Lærdal traff godt med sine investeringer i fjor. Vis mer Lars Idar Waage

Publisert: Publisert: 2. juli 2020 06:21

Astrid Lærdal Frøseth og Åge Lærdal er to av barna til Åsmund S. Lærdal – gründeren av Lærdal-eventyret som Aftenbladet har omtalt bredt de siste dagene gjennom serien «Finansfamiliene». De er også søsknene til Tore Lærdal – nåværende konsernsjef i Lærdal.

Nå gjør Astrid Lærdal Frøseth sine investeringer gjennom selskapet Fossekallen Invest som hun har sammen med sine to barn; Anne Marie Frøseth og Anders Gudmund Frøseth. Det ferske årsregnskapet viser at Fossekallen Invest i fjor fikk et resultat før skatt på 148 millioner kroner mot minus 17 millioner kroner i 2018.

– Vi er fornøyd med fjorårets resultat gitt utviklingen i markedene og økonomien for øvrig. Fossekallen Invest har en langsiktig investeringsfilosofi hvor mesteparten av porteføljen er investert i ulike fond og aksjer. Utviklingen så langt i år har også vært tilfredsstillende tross usikkerhet som følge av koronapandemien, sier daglig leder i Fossekallen Invest, Anders Gudmund Frøseth, til Aftenbladet.

956 millioner i egenkapital

I årsberetningen står det at investeringene stort sett gjøres i norske og internasjonale kapitalmarkeder og at fjorårets utvikling i disse førte til at selskapet fikk et «tilfredsstillende resultat».

Egenkapitalen i selskapet er bokført til 956 millioner kroner.

Lærdal Frøseth var tingrettsdommer i 18 år, og har også engasjert seg i flere utstillings- og forskningsprosjekter ved Norsk Barnemuseum, som er tilknyttet Stavanger Museum. Hun har også vært leder i Stavanger Rotary Klubb.

Nesten 100 millioner opp

Broren, Åge Lærdal, hadde også et godt økonomisk år i fjor. Han gjør sine investeringer gjennom selskapet Tomte Forvaltning som han har sammen med sine to barn; Jonathan Lærdal og Kristoffer F. Lærdal. Årsregnskapet viser at selskapet fikk et resultat før skatt på 110,6 millioner kroner mot 15,9 millioner kroner i 2018.

I årsberetningen står det at selskapets investeringer stort sett gjøres av eksterne forvaltere og at plasseringene gjøres i både nasjonale- og internasjonale kapitalmarkeder. Avkastningen for 2019 blir karakterisert som «bra».

Egenkapitalen i Tomte Forvaltning er bokført til 894 millioner kroner.

Forsket på krybbedød

Åge Lærdal er pensjonert lege. I 2016 gikk han av med pensjon fra Stavanger universitetssjukehus, SUS, der han hadde vært ansatt fra 1985, de siste 27 år som overlege ved Barneavdelingen. Han har forsket mye på krybbedød under epidemien fra midten av 1980-tallet og var tidlig ute med rådet om at barn skal ligge på ryggen, og ikke på magen.

Han har etablert stiftelsen «Signe Marie» og støtter gjennom denne blant annet Leger uten Grenser, SOS-barnebyer og Flyktninghjelpen.

Kjøpt ut i 2004

Det var i 2004 av Astrid Lærdal Frøseth og Åge Lærdal ble kjøpt ut av Laerdal-konsernet. Ifølge Lærdal Frøseth var eierskiftet en prosess som pågikk over en tid og som hele familien var enige om.

Fordelingen endte med at Tore Lærdals familie overtok Laerdal Medical, mens familiene til de to søsknene fikk 450 millioner hver fra selskapet Lærdal Finans. Samtidig valgte familiene samlet å donere hele eiendommen i Tanke Svilandsgate til Laerdals Foundation, slik at stiftelsen årlig mottar over 20 millioner i leieinntekter som gis videre til forskningsformål.