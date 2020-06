Norwegian kansellerer kjøpet av 97 Boeing-fly og varsler rettslige skritt

Flyselskapet har gitt Boeing beskjed om at de kansellerer avtalen om kjøp av fly. Samtidig er det sendt et juridisk krav for å få tilbakebetalt penger som allerede er betalt.

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 00:17 , Publisert: 29. juni 2020 23:03

Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Norwegian kansellerer avtalen om kjøp av fem Boeing 787 Dreamliner-fly og 92 Boeing 737 Max-fly. I tillegg termineres en serviceavtale.

«Selskapets 737 Max-fly har stått på bakken siden flytypen ble satt på bakken verden over 12. mars 2019. Dette har også forstyrret Norwegians drift og ført til betydelige tap», skriver Norwegian i meldingen.

«I tillegg har Norwegians 787-fly med Rolls-Royce Trent 1000-motor lidd under langvarige problemer som har påvirket påliteligheten og resultert i for tidlig og ikke planlagt vedlikehold, noe som har forstyrret selskapets virksomhet og forårsaket ytterligere betydelige tap», heter det videre.

E24 har forsøkt å få en kommentar fra Boeing mandag kveld, foreløpig uten å lykkes.

Rettslige skritt

I forbindelse med meldingen gjør selskapet det også klart at det har sendt et juridisk krav til Boeing der de ber om tilbakebetaling av «før-levering»-betalinger relatert til flyene som nå kanselleres.

Selskapet krever også å få kompensasjon knyttet til parkeringen av 737 Max-flyene og motorproblemene på 787-flyene.

– Vi har ikke kommet til noen avtale med Boeing, vi har fortsatt et ønske om å komme til en avtale, men gjør vi ikke det, så blir det som vi har kommunisert i dag, sier finansdirektør Geir Karlsen til E24 mandag kveld.

Karlsen sier til E24 at dialogen med Boeing har pågått gjennom våren, og at de nå venter at Boeing kommer med et svar til Norwegian.

– Dialogen har pågått i flere måneder, som vi også har kommunisert til markedet, sier Karlsen.

Han vil ikke si noe om størrelsen på søksmålet som Norwegian varsler i meldingen, og sier det blir feil å kommentere saken ytterligere nå.

Analytiker: – Legger press

– Dette utspillet fra Norwegian kommer ikke som noen overraskelse. Selskapet har i lengre tid forhandlet med Boeing om en kompensasjonsavtale, uten akseptabelt resultat, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til E24 mandag kveld.

En lang rekke flyselskaper har fått på plass slike kompensasjonsavtaler med Boeing det siste halvåret, etter at 737 Max-flyene ble satt på bakken i mars i fjor.

– Nå legger finansdirektør Geir Karlsen press på Boeing om å få en avtale på bordet, fortsetter Elnæs.

Har vurdert å droppe Boeing

Karlsen opplyste til E24 tilbake i april at Norwegian i kontrakten med flyprodusenten etter 12 måneder uten levering har muligheten til å heve kjøpet uten å skylde Boeing én krone.

– Ja, det har vi muligheten til i henhold til kontakten. Den muligheten gjelder fly for fly, sa Karlsen den gang, med referanse til at man altså ikke kan heve hele ordren samtidig med ett flykjøp av gangen.

Dermed har Norwegian altså hatt muligheten til å kansellere ordren fly for fly fra midten av mars i år uten konsekvenser.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram uttalte til E24 i januar at selskapet vurderte å droppe Boeing til fordel for Airbus hvis de ikke fant en løsning på alle problemene.

Kjøpte flyene i 2012

Det er snart åtte og et halvt år siden Norwegians daværende konsernsjef Bjørn Kjos offentliggjorde at selskapet hadde lagt inn en ordre på 222 fly, hvorav 122 av disse skulle leveres fra Boeing.

Ordren innebar at Norwegian skulle få levert 100 Boeing 737 Max 8-fly og 22 Boeing 737–800 fly. Senere har det også blitt gjort endringer i disse ordrene.

Alle 737–800-flyene er nå levert, mens Norwegian bare rakk å få levert 18 stykker av Max-flyene før ordren ble kansellert nå i kveld.

Flyene som Norwegian nå avbestiller har ifølge Boeing en listepris på 12,65 milliarder dollar, eller 122,34 milliarder kroner. Det er dog alltid snakk om betydelige rabatter når flyselskaper bestiller mange fly av gangen.