Slik kan Norges Bank-styret prøve å løse Tangen-floken

En mulig løsning for å komme Norges Banks representantskap og stortingspolitikere i møte kan være å utnevne en egen overordnet investeringsdirektør for Oljefondet. En annen løsning kan være om Tangen overfører mer eierskap til sin stiftelse.

Presset på sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og Nicolai Tangen for å komme opp med en løsning er stort. Men spørsmålet er om det finnes løsninger som vil tilfredsstille kritikerne? Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: 20. august 2020 15:10

Aftenposten har snakket med en rekke personer i og rundt Norges Bank om hvilke løsninger som Hovedstyret og Nicolai Tangen selv kan komme opp med for å komme representantskap og stortingspolitikere i møte når det gjelder å såkalt «eliminere» interessemotsetninger.

Vurderingene Aftenposten har mottatt er at Tangen er innstilt på å stå løpet ut så lenge sentralbanksjef Øystein Olsen og et samlet hovedstyre har tillit til ham. Samtidig vurderes det slik at Tangen ikke ville protestert hvis hans oppdragsgiver ba ham trekke seg.

Utnevne en ny investeringsdirektør (CIO)

Men det er altså et samlet hovedstyre, minus visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som først tiltrådte etter at Tangen ble ansatt, som fra dag én har godtatt at Tangen både beholder en stor eierandel i forvaltningsselskapet AKO Capital og fondsandeler for nå 4,2 milliarder kroner i tre av AKOs fond.

Viljen til å finne en løsning så Tangen både kan tiltre og samtidig unngå mistillit fra Stortinget, er derfor trolig stor.

Til Aftenposten skisseres det to mulige løsninger. Den første løsningen er at Norges Bank Investment Management (NBIM) utnevner ny overordnet investeringsdirektør.

En investeringsdirektør, det som kalles Chief Investment Officer (CIO), har det direkte ansvaret for de konkrete investeringene i forvaltningsorganisasjoner. Enkelte ganger kan sjefen selv være CIO, slik Tangen har vært det i AKO Capital. Men det er vanlig med egne CIO-er med varierende grad av selvstendige mandater.

Hovedstyret, her ved sentralbanksjef Øystein Olsen og Karen Helene Ulltveit-Moe, har enstemmig godtatt betingelsene i Tangens arbeidskontrakt. Derfor er det begrenset hvor store endringer, om noen, de kan prøve å få til nå. Vis mer Ketil Blom Haugstulen

Tangen tar strategi og ledelse

I dag har Oljefondet tre slike CIO-er på finansforvaltningen, hver med delansvar for ulike aspekter ved forvaltningen. I tillegg har man en fjerde CIO med ansvar for eiendomsinvesteringene. Modellen som blir skissert overfor Aftenposten innebærer imidlertid at det blir én overordnet CIO, med et utvidet mandat.

Med en slik løsning vil Tangen være ytterligere et steg unna Oljefondets egne aksjeinvesteringer. Tangen vil da kunne konsentrere seg om Oljefondets langsiktige strategier, om lederutvikling og om å bygge NBIMs organisasjon.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om en slik løsning vil være nok, når altså kravet fra representantskap, og i alle fall deler av finanskomiteen, er at faren for interessekonflikt må «helt elimineres».

For Tangen vil fortsatt være investeringsdirektørens sjef, og hen vil rapportere til ham.

Hovedproblemet er AKO Capital

Den andre veien som skisseres ut av dagens uføre er at Tangen overfører også eierandelen i fondsforvaltningsselskapet AKO Capital til sin stiftelse.

Hovedankepunktet til representantskapet er at Tangen fortsatt skal være storeier i selskapet. Det er i dette selskapet den operative driften i hans selskapssystem skjer. Det er AKO Capital som forvalter kapitalen i de ulike hedge- og aksjefondene til AKO som er registrert på Cayman Islands og i Irland.

Tangen har hele tiden helt avvist at han kan komme til å selge seg helt ut av AKO Capital. Han har nå gått ned fra en økonomisk eierandel på 64 prosent til 46 prosent (43 prosents stemmeandel).

Hans nedsalg skjedde ved at eierandeler vederlagsfritt skal ha blitt delt ut til partnerne i AKO Capital. Det er en «betaling» til dem for at han fortsatt skulle få være største eier i AKO Capital uten å jobbe der. Eierandelen på 46 prosent (43 prosent av stemmene) er derfor neppe engang mulig å selge til noen eksterne.

Overføre mer til stiftelsen?

Men en løsning Aftenposten får presentert er å overføre også dette eierskapet til stiftelsen AKO Foundation. Når Tangens åremål er ute om fem eller ti år vil han igjen kunne gå inn i styret i AKO Foundation, igjen få kontroll over eierposten i AKO Capital.

For i de årene han skal være sjef i NBIM er hans eierskap satt bort til advokat Erik Keiserud.

Og det er uansett AKO Foundation som skal motta alle utbytter AKO Capital måtte betale ut til hans økonomiske eierandel på 46 prosent. Det kan imidlertid være mange grunner til at Tangen ikke alt har gått for en slik løsning, både juridiske, skattemessige, privatøkonomiske eller rent følelsesmessige.

Det er imidlertid et spørsmål om dette heller vil være nok for Julie Brodtkorb, resten av representantskapet eller stortingspolitikerne.

Representantskapet ved dets leder Julie Brodtkorb bruker uttrykket å «eliminere» mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangen og Oljefondet. Så spørs det hvordan man tolker det ordet. Vis mer TERJE PEDERSEN

Uansett en skatteparadissynder

For selv om forvaltningen av fondsandelene Tangen eier i tre AKO-fond er satt ut til det norske forvaltningsselskapet Gabler, så får han også kritikk for at deler av hans fondsandeler er plassert i hedgefond registrert i det såkalte skatteparadiset Cayman Islands.

Tangen har (med dagens pundkurs) verdier for rundt 2,8 milliarder kroner i to hedgefond registrert på Cayman Islands, mens 1,4 milliarder kroner er plassert i et aksjefond registrert i Irland. Han vil betale formuesskatt til Norge av disse midlene, mens eventuell inntektsskatt trolig vil gå til Storbritannia.

Mange politikere mener at en sjef for Oljefondet ikke kan ha midler plassert i såkalte skatteparadiser.

Dette da selv om Oljefondet som Tangen skal lede selv har ca. 200 milliarder kroner plassert i selskaper hjemmehørende på Cayman Islands. Og fondet hadde ved sist årsskifte ytterligere 150 milliarder kroner plassert i fjorten andre jurisdiksjoner som alle er allment omtalt som skatteparadiser.

Aps finanspolitiske talskvinne Hadia Tajik og Frps Hans Andreas Limi er enig i at finansminister Jan Tore Sanner må få til en løsning med Hovedstyret i Norges Bank. Så gjenstår det å se om de er enige hvis Sanner og Hovedstyret kommer tilbake med et forslag. Vis mer TERJE PEDERSEN

Utspillet hos Hovedstyret

Aftenposten/E24 har stilt Ap ved partiets finanspolitiske talskvinne Hadia Tajik spørsmål om problemet er Tangens eierandel i AKO Capital, hans fondsandeler i AKO-fond eller begge deler. Det fikk avisen ikke noe konkret svar på.

Men Tajik svarer isteden følgende:

– Når vi svarer slik vi gjør på de øvrige spørsmålene, er det fordi det ikke er Arbeiderpartiets oppgave å gi råd om hvordan en ny oljefondssjef skal innrette eierskapet sitt. Det er risikoen for interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til fondet som vi tar stilling til, og som må elimineres, skriver Tajik i en e-post.

