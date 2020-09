Norwegian snakker med myndighetene om ny potensiell støtte

Norwegian har startet en ny dialog med de norske myndighetene om en mulig redningspakke, men det er ikke sikkert at partene blir enige, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Finansdirektør Geir Karlsen (til venstre) og konsersjef Jacob Schram Vis mer Fredrik Hagen

Norwegian har nylig gått i ny dialog med norske myndigheter om potensiell støtte til flyselskapet, men det er ingen garanti for at Norge vil være med på en ny redningspakke.

Det sier finansdirektør Geir Karlsen under DNB Markets' Consumer-konferanse onsdag.

– Under dialogen med myndighetene da pandemien brøt ut ga vi dem en spesifikk oversikt over hva vi trengte. (..) Når vi nå har gått i dialog med myndighetene vil vi produsere et forslag til dem, sier han.

Han presiserer at selskapet ikke har noe visibilitet i hva staten tenker, og at det ikke er noen garanti for at partene vil komme til enighet.

Trenger penger før nyttår

Da Norwegian la frem sine tall for forrige kvartal, gjentok både finansdirektøren og konsernsjef Jacob Schram at selskapet vil trenge mer penger før nyttår.

– Vi vil trenge mer hjelp innen slutten av året for å komme gjennom vinteren, sa konsernsjef Jacob Schram den gang.

– Vi har redusert gjelden til selskapet med rundt 17 milliarder de siste månedene. Så vi har kjøpt oss selv tid, men vi trenger fortsatt mer likviditet de neste seks til syv månedene, sa finansdirektør Geir Karlsen.

De ville samtidig ikke si noe om hvor stor eller hva slags finansiering som må på plass.

Finansieringspakke

I Norwegians rapport for andre kvartal beskrev selskapet en ny finansieringspakke som skal sikre ytterligere arbeidskapital.

Den inkluderer lån, en ny rettet emisjon, og en revurdering av forretningsplanen og virksomheten.

Pakken inkluderer også salg og refinansiering av eiendeler, eller andre kilder til finansiering.

Tidligere har selskapet anslått at man vil «trenge rundt 2,2 milliarder kroner ut andre kvartal 2021,» i innkallingen til generalforsamlingen i slutten av juni.

Her er det imidlertid mange variabler, sa finansdirektør Geir Karlsen til E24 i forrige uke:

– Det som gjør det litt vanskelig å si er at det ble brukt noen forutsetninger for å få det tallet og man må se på hva forutsetningene er nå, sa Karlsen.

– Noe har gått i negativ retning, som at vi flyr mindre nå enn vi så for oss for tre måneder siden. Samtidig har vi fått inn flere avdragsutsettelser enn vi ventet som er positivt. Det er mange variabler her.