Norwegian anklager Boeing for svindel og kontraktsbrudd

Flyselskapet kommer med skarpe anklager mot Boeing i søksmålet etter kanselleringen av en ordre på 97 fly.

SØKSMÅL: Norwegian har formelt sendt søksmålet mot Boeing. Her er flyselskapets konsernsjef Jacob Schram ved en tidligere anledning. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 15. juli 2020 13:25

Mandag gjorde Norwegian alvor av truslene og formelt sendte inn et søksmål mot flyprodusenten Boeing.

Rettsdokumenter fra Illinois Northern District Court som E24 har fått innsyn i, viser at Norwegian og datterselskapet Arctic Aviation Assets DAC sammen saksøker flyprodusenten.

Norwegian varslet søksmålet i forbindelse med at flyselskapet kansellerte en ordre på 97 fly, som ifølge Boeing har en listepris på 12,65 milliarder dollar, eller 122,34 milliarder kroner.

Flyselskapets advokat skriver i søksmålet at søksmålet kommer på grunn av Boeings «grove uaktsomhet, svindel og kontraktsbrudd» knyttet til kjøpet av 737 Max- og 787 Dreamliner-flyene.

«I stedet for å levere det de har lovet, har Boeing bevisst villedet og utelatt informasjon, utvist grov uaktsomhet og rufsete produksjon, og laget fly med vesentlig svekket verdi og nytte, hvor det i Max-flyenes tilfelle fikk tragiske og dødelige konsekvenser,» skriver Norwegians advokat i søksmålet.

Boeing har foreløpig ikke besvart E24s forespørsel om kommentar til søksmålet.

«Full av løgner

Norwegian mener det har krav på tilbakebetaling av forskudd som allerede er betalt, samt kompensasjon for problemene som har tilstøtt 737 Max- og 787 Dreamliner-flyene.

Advokaten skriver at Boeings fremstilling av Max-flyene «var full av løgner» uten at Norwegian var klar over dette.

«Boeing utøvde et nådeløst press på sine ingeniører fra starten av programmet for å prioritere kvantitet over kvalitet, bevist brukte de «jedi-triks» for å få FAA til å godkjenne flyets utforming basert på uttalelser fra egne ansatte, og systematisk kuttet hjørner underveis i en svært mangelfull designprosess som gjorde at man laget et fly full av feil», skriver advokaten.

FAA er forkortelsen for Det amerikanske luftfartstilsynet, som står ansvarlig for godkjenningen av flytypen.

Max-flyene ble satt på bakken over hele verden i mars i fjor etter to ulykker med den nye flytypen på fem måneder. 346 mennesker mistet livet i ulykkene.

Hevder Boeing tilbød fem Dreamlinere

Det er ikke bare Max-flyene som har skapt problemer for Norwegian og andre flyselskap. Det har også flytypen 787 Dreamliner. Flyet hadde først problemer med overoppheting av batterier i startfasen. Deretter viste det seg i tillegg at motorene fra Rolls-Royce hadde problemer og måtte hyppig inn til kontroll og service.

Norwegians advokater hevder om Dreamliner-flyene at Boeing har «avvist å håndtere problemene» med flytypen. Norwegian skal i stedet ha blitt tilbudt å få ytterligere fem Dreamliner-fly «som Boeing vet er defekte og som trolig vil være ute av drift for vedlikehold minst 20 prosent av tiden», ifølge advokaten.

Norwegian ber om at retten dømmer i flyselskapets fordel rundt syv punkter. Fire av disse er knyttet til Norwegians ønske om å kansellere kjøpsavtalen av 97 fly og en serviceavtale.

Det kreves også kompensasjon for ulemper som er påført «på grunn av Boeings forseelser og kontraktsbrudd», med et beløp som skal bli avgjort i retten. Flyselskapet vil også ha tilkjent saksomkostninger.

Da Norwegian varslet søksmålet og kansellerte milliardordren opplyste selskapet at det ikke ville gi noen kommentarer om «kommersielle diskusjoner» det har med sine kunder.

– Norwegian Air Shuttle er en langvarig Boeing-kunde. Som med mange andre aktører som går gjennom en utfordrende tid, jobber vi med å finne veien videre, skriver en talsperson for Boeing til E24.

E24 har vært i kontakt med Norwegian som ikke ønsker å kommentere saken.