Trond Mohn-dominerte Bergenbio stuper fra start

Legemiddelselskapet faller mer enn 30 prosent kort tid etter åpning.

Hovedindeksen faller 0,4 prosent, og trekkes ned av tungvekterne Aker BP (-1,66 prosent), Equinor (-0,58 prosent) og Telenor (0,79 prosent). Den mest omsatte aksjen, Bergenbio, er også dagens taper så langt med et fall på mer enn 30 prosent fra start.

Det Trond Mohn-dominerte legemiddelselskapet faller 33,7 prosent fra start. Det etter at selskapet tirsdag varslet at Storbritannias forskningsråd (UKRI) valgte å avslutte støtten for en klinisk studie av Covid 19-Accord (Accelerating COVID-19 Research & Development Platform), som ble gitt til universitetssykehuset i Southampton.

Det vil ikke bli forsket på nye pasienter, men de som allerede er en del av studien vil fortsette i undersøkelsen inntil videre. Bergenbios legemiddel bemcentinib var ifølge børsmeldingen den ledende kandidaten i studien.

Resultater i morgentimene

I morgentimene leverte Subsea7 langt svakere tall i andre kvartal enn på samme tid i fjor. Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 910,9 millioner kroner, blant annet på grunn av kraftige nedskrivninger av verdier. Aksjen stiger 3,77 prosent kort tid etter åpning.

Det har vært lite bevegelser i oljeprisen denne uken. Nordsjøoljen (Brent) handles til 43,39 dollar på morgenen. Kronen har styrket seg seg noe mot dollar, og kursen er nå 9,09.

Det ble en tung dag på Wall Street mandag, preget av skuffende resultater fra McDonald's og 3M. I Asia falt de fleste børsene i natt, med unntak av i Kina. Spesielt Tokyo-børsen hadde svake tall, etter at Fitch Ratings nedgraderte den økonomiske vurderingen av Japan fra «stabil» til «negativ».