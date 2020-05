Coronakrisen gir børsskrell: Selskapene tapte 17 milliarder på tre måneder

Coronakrisen barberer inntjeningen på Oslo Børs. Nå går selskapene med underskudd slik de også gjorde under finanskrisen og bankkrisen på 90-tallet.

SJELDENT TAP: Selskapene på Oslo Børs gikk med underskudd i første kvartal, ifølge porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen. Vis mer Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 27. mai 2020 10:21

Børslokomotivet Equinor sto alene for et resultat etter skatt på minus 6,7 milliarder kroner i første kvartal, men også andre store selskaper gikk i minus.

Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand sier at selskapene på Oslo Børs samlet sett går med underskudd i årets tre første måneder.

Det har kun skjedd noen få ganger de siste tiårene, som under bankkrisen i 1991, finanskrisen i 2008 og da daværende Statoil tok sine store nedskrivninger i USA i 2014 og 2015, ifølge Nielsen.

Samlet underskudd nær 17 milliarder

De fleste selskapene på Oslo Børs har nå levert sine kvartalsresultater, og fasiten viser at lave olje- og gasspriser og forskjellige finansielle tap på blant annet valuta, renter og lån bidrar til resultatsmellen.

Coronakrisen har sendt oljeprisene kraftig ned, og gitt et alvorlig tilbakeslag i verdensøkonomien.

Ifølge forvalterens tall per mandag var selskapenes samlede resultat etter skatt på minus 16,7 milliarder kroner, mens analytikerne på forhånd hadde ventet pluss 18,4 milliarder kroner.

Resultatet fra driften, før de finansielle postene og skatt regnes med, havnet på 19,4 milliarder kroner. Det er under halvparten av analytikerforventningene på 51,1 milliarder kroner.

Resultatene i både Equinor og Aker BP ble rammet av oljeprisfallet. DNB måtte sette til side nær seks milliarder til utlånstap, mens Yara-tallene ble preget av valutatap og Gjensidige tapte på uroen i finansmarkedene.

Rapportene viser at syv av de ti største selskapene på Oslo Børs gikk med underskudd i årets tre første måneder.

Analytikerne venter nå at inntjeningen på Oslo Børs vil falle med 39 prosent i 2020, etter at de har kuttet kraftig i prognosene, påpeker investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han tror prognosene fortsatt er for optimistiske.

– Gjennom nedturen har jeg fått mest informasjon av å se på pessimistene. Hvis du ser på pessimistene skal hele inntjeningen forsvinne i år.

FORVALTER: Investeringsdirektør Robert Næss forvalter fond for Nordea Investment Management. Han følger tett med på verdens børser. Vis mer Foto: Eivind Senneset

Håper på 2021 etter tapt år

Til tross for underskudd hos selskapene i første kvartal har Oslo Børs steget over 26 prosent fra en bunn i mars. Tirsdag var Hovedindeksen over 800 poeng igjen, for første gang siden starten av mars.

Nielsen i Storebrand tror investorene anser 2020 som tapt og heller håper på at 2021 skal bli bedre.

– Jeg tror investorene i månedsskiftet mars/april skiftet til 2021. Første kvartal var svakt, andre kvartal blir svakt, men jeg tror investorene er mer opptatt av gjeninnhentingen og hvilken vei den følger, sier han.

Næss sier markedene ser langt fremover, men tror det er en risiko for at det tar lengre tid før inntjeningen kommer tilbake.

– Markedet priser inn relativt rask innhenting. Det kan skje, men faren er at folk bruker lang tid på ta opp de gamle aktivitetene sine og at det blir lavere etterspørsel og dermed lavere fart i økonomien.

TAPT ÅR: Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand tror investorene allerede ser på 2020 som et tapt år. Vis mer Storebrand

Store redningspakker

Nielsen peker i tillegg på de store sentralbankenes krisetiltak, som denne gangen var både kraftigere og ble iverksatt raskere enn under finanskrisen i 2008.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har stått i spissen for store redningspakker på flere titalls tusen milliarder etter at rentene har blitt kuttet til null.

– Markedene er åpenbart preget av likviditetsinnsprøytningen. Jeg har aldri sett en så stor likviditetsinnsprøytning som vi har fått i finansmarkedene våren 2020, sier Nielsen.

– Jeg synes markedsreaksjonen i april/mai er ganske logisk når vi ser hvor mye penger som kom, sier han.