Sterk oppgang på Asia-børsene etter at flere land letter på coronatiltakene

Positive vaksinenyheter fra USA, oppheving av unntakstilstand i Japan og en stigende oljepris bidrar til det positive sentimentet på de asiatiske børsene.

26. mai 2020

Tirsdag er det positiv stemning på børsene i Asia- og Stillehavsregionen.

Utviklingen kommer etter at Japans statsminister Shinzo Abe opphevet unntakstilstanden som ble innført for å begrense smitten av coronaviruset.

Slik er utviklingen tirsdag:

Nikkei 225 i Tokyo opp 2,2 prosent

Kospi i Seoul opp 1,31 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 1,82 prosent

Shanghai Composite opp 0,64 prosent

Singapore-børsen stiger 1,37 prosent

ASX 200 i Sydney opp 1,82 prosent

– Vi har hatt meget strenge kriterier for å oppheve unntakstilstanden. Vi har fastslått at vi har innfridd disse kriteriene, sa Abe på en TV-sendt pressekonferanse mandag.

For halvannen uke siden opphevet regjeringen unntakstilstanden i store deler av landet, men de har fortsatt vært på plass i blant annet Tokyo og Osaka.

Vaksinenyheter bidrar

I tillegg har det amerikanske bioteknologiselskapet Novavax uttalt at de har startet den første studien med pasienter på deres eksperimentelle coronavirusvaksine.

Novavax sa mandag at de har startet den kliniske fase 1-studien av en ny vaksinekandidat for coronaviruset, og har registrert de første deltagerne, med foreløpige resultater ventet i juli.

Novavax sa at etter vellykket gjennomføring av fase 1 vil fase 2-delen av studien bli gjennomført i flere land, ifølge CNBC.

Oljeprisoppgang

Samtidig som oppgangen i Asia stiger oljeprisen 1,15 prosent til 35,96 dollar fatet.

Utviklingen kommer etter at flere land har lettet på tiltakene for å bekjempe coronaviruset, samtidig som det er tydelige tegn på at oljeprodusentene holder seg til forpliktelsene ved å kutte i produksjonen.

Det positive sentimentet i markedet ble også styrket av kommentarer fra Russland som rapporterte at oljeproduksjonen hadde falt til målet om en produksjonsrate på 8,5 millioner fat per dag for mai og juni under kuttavtalen med Opec+.

Medlemmene skal møtes igjen i starten av juni for å diskutere produksjonskuttene, og om disse skal opprettholdes for å øke prisene.

Oljeprisen er så langt ned 45 prosent i år, men har den siste måneden steget 63,51 prosent fra det laveste nivået på 18,71 dollar fatet.

