Amerikanske myndigheter saksøker Facebook

Søksmålene retter seg mot Facebooks kjøp av Instagram og WhatsApp.

Vis mer byoutline MANDEL NGAN / AFP

Publisert: Oppdatert: 9. desember 2020 21:10 , Publisert: 9. desember 2020 20:51

Federal Trade Commission (FTC) og 48 delstater saksøker nettgiganten for brudd på konkurranseloven.

Ifølge CNBC varslet Facebook i juli i fjor at myndigheten gransket selskapet.

Aksjen falt tungt etter meldingen, men har siden hentet seg litt inn. Aksjen er ned nesten tre prosent ved 20.45-tiden.

Begge søksmålene retter seg mot Facebooks kjøp av Instagram og WhatsApp, der de anklager dem for konkurransehemmende oppførsel.

Dette kan føre til at Facebook må selge de to appene.

– Vårt mål er å dempe Facebooks konkurransehemmende oppførsel, og gjenopprette konkurransen, slik at fri konkurranse kan blomstre, sier direktøren i FTC, Ian Connor.

Facebook har har vært under kritisk observasjon av deres håndtering av brukerdata og konkurransepraksis siden 2017.

Da ble det avslørt at tjenesten hadde blitt brukt av det politiske dataselskapet Cambridge Analytica, for å få informasjon om brukere uten deres samtykke.

Dette endte med at Facebook inngikk et forlik med FTC på 5 milliarder dollar i fjor.

På den andre siden har lovgivere kritisert FTC for å ikke ha gjort tilstrekkelige undersøkelser rundt Facebooks oppkjøp av de to appene.

The House Judiciary subcommittee frigjorde interne Facebook dokumenter fra sin egen etterforskning, som viste at Facebook-lederne var bekymret for Instagrams økende popularitet.

Saken oppdateres...

Les også 1,82 milliarder bruker Facebook hver eneste dag

Her kan du lese mer om Børsdagen Facebook Søksmål USA WhatsApp Instagram