DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

Finanstilsynet varslet om gebyret i en foreløpig rapport i desember i fjor, etter at de avdekket det de mener er mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. DNB får kraftig kritikk av tilsynet, som påpeker «vesentlige» og «gjennomgående» mangler.

DNB-SJEF: Kjerstin Braathen. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Finanstilsynet gjennomførte et hvitvaskingstilsyn i DNB i februar i fjor, der det ble avdekket «vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven,» ifølge Finanstilsynet.

I løpet av fjoråret undersøkte tilsynet også DNBs håndtering av kundeforhold til foretak i Samherjikonsernet.

«Undersøkelsen avdekket vesentlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven ved håndtering av kundeforholdene,» skriver tilsynet.

På bakgrunn av dette har altså DNB blitt ilagt et gebyr på 400 millioner kroner.

DNB har allerede bokført gebyret i sin helhet i regnskapet for 2020, ifølge en børsmelding fra banken.

Banken kan klage på vedtaket innen tre uker.

– Gjennomgående og omfattende mangler

Finanstilsynet skriver at det gjentatte ganger har gjennomført generelle tilsyn i DNB hvor etterlevelse av hvitvaskingsloven har vært blant temaene.

– Finanstilsynets undersøkelse viser at DNB har hatt gjennomgående og omfattende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket over mange år, skriver tilsynet.

– Manglene er gjennomgående, fra innhenting av grunnleggende informasjon, forståelse av hvem kunder er, oppfølging av det løpende kundeforholdet, håndtering av transaksjonsalarmer, til undersøkelse og rapportering av disse,» står det.

Tilsynet trekker også frem at de har funnet «grunnleggende mangler i risikoforståelsen og evnen til å se ulike kunder i samme konsern i sammenheng».

– Manglende risikoforståelse kombiner med mangelfull informasjonsinnhenting innebærer at et avgjørende grunnlag for å etterleve forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket ikke har vært til stede, står det i tilsynets rapport.

– Tar kritikken svært alvorlig

– Vi tar kritikken i rapportene svært alvorlig. Å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking er en av våre viktigste oppgaver, og har høy prioritet i styret og i hele DNB, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen i en uttalelse.

Hun opplyser at DNB aksepterer gebyret fra Finanstilsynet.

– Vi skal kjenne kundene våre og ha gjennomført tiltak som gjør at mistenkelige forhold kan rapporteres til Økokrim. Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, sier Braathen.

– Vi har gjort mye for å ruste opp innsatsen på dette viktige- og krevende-området, og jeg er glad for at Finanstilsynet også registrerer at vi har iverksatt mange tiltak siden tilsynet ble gjennomført. Nå jobber vi hardt for å løfte kvaliteten på dette området ytterligere fremover.

Publisert: 3. mai 2021 08:06