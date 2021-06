Samferdselsministeren om Norwegian-bonusene: – Også skadelig for resten av bransjen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide kaller de hemmelige Norwegian-bonusene for en «alvorlig svikt» fra selskapets side, men han mener også det vil gjøre det vanskeligere å hjelpe luftfarten neste gang det er krise.

OSLO LUFTHAVN-TROMSØ (E24): Onsdag markerte nykommeren Flyr sin første avgang.

Bak entusiasmen som preget avgangshallen på Gardermoen, ligger det likevel et alvor. Luftfarten er i en svært presset situasjon og den siste uken har debatten om lederbonuser i Norwegian-ledelsen rast.

Det er ikke hver dag et nytt norsk flyselskap starter opp og man må tilbake til oppstarten av Norwegian og Color Air for å finne noe tilsvarende.

Flyr hadde invitert en rekke nøkkelpersoner i og rundt norsk luftfart til den store dagen, og ute ved gate var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) en naturlig gjest.

– Det har vært mange negative nyheter for luftfarten i min tid som minister, ja så å si sammenhengende i halvannet år. Så jeg synes det er veldig hyggelig å få en så positiv nyhet som dette, sier Hareide like før han skal klippe snoren på seremonien.

Det er ikke bare flyselskapenes økonomi som har vært under press under coronapandemien, for den siste uken har også omdømmet vært under press.

E24 kunne i forrige uke avsløre at Norwegian har gitt toppledelsen i selskapet en ukjent bonus.

– De bonusene som har vært i Norwegian er ikke bare et problem for Norwegian, men er et problem for hele bransjen og legitimiteten, sier Hareide til E24.

Bonusene det er snakk om er 11 millioner hver til tidligere konsernsjef Jacob Schram og nåværende konsernsjef Geir Karlsen, samt bonuser til resten av ledelsen – slik at pakken totalt endte på drøye 30 millioner.

Hverken investorer, staten, dommere eller rekonstruktøren som har vært med på å redde selskapet ble informert om bonusene – som kom på toppen av bonusordningen som ble fremlagt på generalforsamlingen i juni.

– Svikt i vurderingene

Hareide har sammen med næringsminister Iselin Nybø og regjeringen bladd opp store milliardbeløp for å støtte Norwegian, SAS, Widerøe, Avinor og andre aktører i bransjen gjennom krisen.

Norwegian har så langt mottatt 4,2 milliarder kroner i statlige kriselån og garantier. På toppen kommer avgiftskutt og andre tiltak som selskapet har dratt nytte av.

– Jeg er helt enig med næringsministerens kommentar om den svikten i vurderingene som har vært i Norwegians styre og hos dem som mottar den type bonuser i den størrelsesordenen, sier Hareide.

Selv om Hareide onsdag påpekte at det nå ser ut til at coronasituasjonen er på bedringens vei, er usikkerheten rundt pandemien fortsatt stor i luftfarten. Hvis det kommer nye smitteutbrudd og nedstengninger, kan det gi flere økonomiske problemer for en presset bransje.

Tror det blir vanskeligere å be om krisehjelp igjen

– Gjør bonussaken i Norwegian det mer krevende politisk å hjelpe denne bransjen igjen?

– Naturlig nok. Vi er avhengig av tillit til ordningene. Med en gang ledelsen og styret i Norwegian viser en så sviktende dømmekraft som de har vist i denne saken, så stilles det spørsmål ved deres evne til å lede selskapet, sier Hareide og fortsetter:

– Det er en alvorlig svikt fra deres side og det er klart at det er en kjempeutfordring for Norwegian, men det er naturligvis også skadelig for resten av bransjen.

I den statlige lånegarantien på seks milliarder kroner som ble gitt i fjor vår, fikk Norwegian tildelt en kvote på tre milliarder. I denne garantien var det et vilkår om at selskapene hverken kunne utbetale utbytter eller bonuser til ledende ansatte underveis.

Mens regjeringen mener garantiordningen og vilkåret løp helt frem til 26. mai i år, da den andre restruktureringen av Norwegian ble formelt gjennomført, mener Norwegians advokater at den opphørte 8. desember i fjor, da Norwegian søkte konkursbeskyttelse.

Bonusene ble ifølge Norwegian utbetalt i slutten av juni, men en aksjedel av bonusen ble utbetalt til de som ønsket det den 25. mai (med overlevering av aksjene 26. mai).

E24 skrev tirsdag om hvordan Norwegian mener de slapp å informere både investorer, staten, dommere og rekonstruktørene om bonusene.

Hverken Norwegians styreleder Svein Harald Øygard eller toppsjef Geir Karlsen har så langt besvart E24s henvendelser onsdag.

