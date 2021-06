Folketrygdfondet har avtalt møte med Norwegian etter millionbonusene

Det statlige fondet mener styret burde ha informert aksjonærene tidligere. Samtidig sier de omfanget av kompensasjonen som styret har gitt Jacob Schram «er urimelig».

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg. Vis mer byoutline CF Wesenberg, Kolonihaven

Folketrygdfondets administrerende direktør Kjetil Houg sier aksjonærene burde vært informert om endringen fra den vedtatte lederlønnsordningen på et tidligere tidspunkt.

– Vi forventer at samlet omfang av lønn og godtgjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Vi stemte imot lederlønnsordningen på generalforsamlingen, sier Houg, og legger til:

– Vi mener at omfanget av kompensasjonen som styret har gitt tidligere CEO er urimelig. Vi har avtalt møte med selskapet over sommeren der vi blant annet vil ta opp selskapets lederlønnsordninger.

Folketrygdfondet er den tredje største aksjonæren i Norwegian, og eier 6,9 prosent av de utstedte aksjene.

Både Geveran og Ludvig Lorentzen som er blant de største aksjonærene i Norwegian ønsker ikke å kommentere saken. Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Sundt.

– Tror de kommer fint gjennom det

– Dagens styreleder har signalisert at det ikke er aktuelt med tilsvarende avtaler, så sånn sett er dette historie. De trenger å ha et godt produkt, og det tenker jeg at de har. Jeg tror de kommer fint igjennom dette, sier Nordea-forvalter Robert Næss til E24.

Norwegian-sagaen fortsetter: tirsdag ble det kjent at næringsminister Nybø har mottatt en redegjørelse fra Norwegian, hvor flyselskapet hevder at de har holdt seg til forpliktelsene i låneavtalen.

Nybø kritiserte på sin side selskapet for bonusutbetalinger til ledelsen, og mente flyselskapet viste «dårlig dømmekraft».

POSITIV: Robert Næss ser det som positivt at Norwegian ikke har brutt noen lover. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Positivt at Norwegian kan fokusere på driften

Robert Næss synes det er bra at Norwegian har holdt seg innenfor regelverket, slik at de nå kan fokusere på driften.

– Det er bra at det er i tråd med regelverket for lånet, for da kan management konsentrere seg om det de skal jobbe med fremover, sier Næss til E24.

Næss uttaler til E24 at han ikke har stort å tilføye til Nybøs kommentar. Han mener Norwegian nå først og fremst må fokusere på driften.

– Nå må de gjøre som planen har vært hele tiden. Å sørge for å ha fly som dekker økende etterspørsel og fornuftige priser, slik at de får god lønnsomhet, sier Næss.

Tror Norwegian tåler rykte-smellen

At Norwegian-ryktet har fått seg en smell, tror ikke Næss vil påvirke resultatene deres negativt i stor grad. Til syvende og sist står og faller det på om produktet er bra nok.

– Folk kommer kanskje til å være skeptisk til den øverste ledelsen en stund, men om kort tid fokus på produktet billettpriser. Da er det flyselskapet med det beste produktet som vinner.

Næss fremhever viktigheten av at det ikke var dagens styreleder som vedtok bonusene. Med ny styreleder kan styret nå rette fokuset fremover, mener Næss.

– Vi er ikke motstandere av bonus

Næss har tidligere uttalt seg skeptisk til bonusene. Til E24 fremhever Næss at han ikke har noe imot bonuser generelt.

– Vi er ikke motstandere av bonus, men det bør være knyttet til drift. Hadde de tjent bra, vært veldrevet og oppfylt gitte kriterier, så hadde det vært greit med bonus. Men det må være knyttet til kriterier, sier Næss.