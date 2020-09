Tesla-aksjen stuper 16 prosent etter indeks-vraking

Tesla fikk ikke bli med på S&P 500-indeksen på tross av store forventninger om at det skulle få plass. Det er ikke godt nytt for Tesla-aksjen tirsdag.

RAKETT: Tesla, med Elon Musk i spissen, har steget de siste ukene på forventninger om at det ville bli tatt opp på S&P500. Vis mer Susan Walsh / AP

Publisert: Oppdatert: 8. september 2020 15:58 , Publisert: 8. september 2020 15:32

Lørdag ble det kjent at S&P 500 vraket Tesla da de oppdaterte indeksen med nye selskaper. På forhånd var det store forventninger til at elbil-selskapet skulle få en plass på listen som stort sett skal inneholde USAs største selskaper.

Forventningene om at Tesla skulle bli inkludert har blitt sett på som en av grunnene til at aksjen har skutt i været de siste ukene. Bare den siste måneden er aksjen opp over 30 prosent.

Aksjeoppgangen i forkant av S&P 500-oppdateringen kommer av at investorer ventet å kunne selge til fond som følger indeksen og dermed automatisk ville kjøpt aksjer i Tesla, tror analytiker Ben Kallo i Baird ifølge Bloomberg.

Faller 16 prosent

Men etter tre dagers nedetid på Wall Street på grunn av Labor Day i USA, åpner Wall Street tirsdag med en Tesla-aksje i minus. Aksjen faller 16 prosent fra start.

Fredag kveld falt Tesla-aksjen over 7 prosent i etterhandelen etter at nyheten sprakk.

Tesla-aksjen har falt i førhandelen på Wall Street hele tirsdag formiddag. Fallet i tiltok etter at det ble kjent at General Motors blir storeier i Nikola. Nikola, som produserer hydrogen-elektriske lastebiler, var opp 31 prosent fra start på Wall Street.

Slik ser det ut på Wall Street-indeksene ved åpningstid:

Nasdaq Composite dundrer ned 3,65 prosent

S&P 500 faller 2,10 prosent

Dow Jones er ned 1,40 prosent

Tesla-aksjen var opp 400 prosent i år da Wall Street stengte fredag. Det gjør selskapet til det med størst aksjeoppgang på Nasdaq 100-indeksen i år etter videokonferanseselskapet Zoom, ifølge Bloomberg.

Med tirsdagens nedgang er aksjen fortsatt opp over 300 prosent for året.

Mindre selskaper fikk plass

Indekskomiteen i S&P Dow Jones Indices kaster ut og tar inn nye selskaper på S&P 500 hvert kvartal.

Nettaktøren Etsy ble tatt inn i indeksen i denne runden, sammen med teknologiselskapene Teradyne og Catalent. Disse blir tatt inn i indeksen 21. september.

Hver av disse selskapene har en markedsverdi på rundt 13 milliarder dollar.

Tesla på sin side hadde før dagens nedgang en markedsverdi på nesten 390 milliarder dollar. Det er omtrent like mye som legemiddelselskapet Johnson & Johnson, det åttende største på S&P 500.

Etsy-aksjen steg 3 prosent i førhandelen tirsdag formiddag, men faller 1,66 prosent fra start på Wall Street.

Teradyne faller 2,66 prosent og Catalent er ned 2,76 prosent i åpningsminuttene.

Innfridde krav om overskudd

For å kunne bli med på S&P 500-indeksen må selskapet være basert i USA, ha en markedsverdi på minst 8,2 milliarder dollar, ha høy likviditet og ha minst halvparten av aksjene sine tilgjengelige for offentligheten.

Selskapet må også kunne vise til positiv inntjening i sum i fire kvartaler på rad.

Teslas rapport for andre kvartal viste et nettoresultat på 104 millioner dollar. Da gikk selskapet i pluss for fjerde kvartalet på rad, og ble dermed godkjent for opptak på S&P 500.

Selv om Tesla med det kunne blitt tatt opp på indeksen, vekter komiteen både kvantitative og kvalitative vurderinger. Det vil si at selv om et selskap strengt tatt møter kravene, er det ikke sikret opptak til indeksen.

I tillegg måtte indeksfond ha kjøpt opp en andel av aksjene hvis Tesla hadde blitt inkludert på S&P 500, skriver CNBC. Fondene vekter investeringene på en indeks ut fra størrelsen på selskapet, og måtte gått tungt inn i Tesla på grunn av den høye markedsverdien.

