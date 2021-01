Konkurs i Endúr-datter

Endúr slår nok et datterselskap konkurs, samtidig som den tidligere oljeservicekjempen fortsetter overgangen til oppdrett.

Endúr slår nå det tapstyngede datterselskapet Endúr Industrier AS konkurs. Styret i datterselskapet begjærte oppbud til Stavanger tingrett fredag, skriver børsnoterte Endúr ASA i en melding.

«Kombinasjonen av dårlig økonomisk utvikling over tid pluss svak ordrereserve og svake markedsutsikter, har ført til at styret i Endúr Industrier AS konkluderte med at betingelsene for forsvarlig drift ikke lenger er til stede, og at avvikling av virksomheten er det eneste fornuftige alternativ», skriver selskapet.

Styret har ikke lyktes med å finne en kjøper av selskapet, som har negativ egenkapital. Det koster rundt 1,5 millioner kroner (likviditetsutlegg) i måneden å holde Endúr Industrier flytende.

– Trist dag for de 23 ansatte

– Selv om dette er en trist dag for de 23 ansatte som er berørt av denne beslutningen, ville det vært uansvarlig å fortsette å skyte inn kapital i en ulønnsom virksomhet som anses både økonomisk uholdbar og ikke-kjernevirksomhet, sier konsernsjef Hans Olav Storkås i Endúr.

I fjor sommer meldte selskapet at nye Endúr skal vokse på oppdrett, ikke olje og gass. Dermed faller sistnevnte sektor utenfor kjernevirksomheten.

Ettersom egenkapitalen i Endúr Industrier AS er negativ, vil avviklingen av selskapet ha en mindre regnskapseffekt for Endúr ASA. De tidligere prognosene for inntekter og resultat for 2021 påvirkes ikke av denne beslutningen, ifølge selskapet.

For et knapt år siden slo Endúr et annet datterselskap konkurs.

