Kraftig resultatvekst for Schibsted

Både medievirksomheten og markedsplassene øker både inntektene og resultatet. Etter et coronaår uten utbytte, foreslås det igjen å åpne pengesekken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Schibsteds overskudd endte på 254 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 86 millioner kroner i samme periode året før. Dette er ekskludert eierskapet i Adevinta.

Inntektene i kvartalet endte på 3,6 milliarder kroner, en økning på ni prosent fra året før. Samtidig steg brutto driftsresultat (ebitda) med 45 prosent til 665 millioner kroner. Dette skyldes blant annet at ebitda-marginen øker fra 14 til 18 prosent.

Det var på forhånd ventet at brutto driftsresultat ville havne på 604 millioner kroner, mens omsetningen var ventet å lande på 3,48 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Styret i selskapet foreslår å gjeninnføre utbytte på to kroner per aksje, etter at utbytte bortfalt under coronapandemien. Dette er 20 øre høyere enn analytikernes forventninger.

Reisemarkedet tynger

Markedsplassene i konsernet fortsetter å vokse. I kvartalet var omsetningsveksten her på 13 prosent til 857 millioner kroner. Særlig den svenske virksomheten, som blant annet inkluderer Blocket.se, bidrar til veksten.

Den norske delen av markedsplassene, som hovedsakelig er Finn.no, hadde en omsetningsvekst på to prosent i kvartalet. Dermed vokser virksomhetsområdet igjen, etter to kvartal på rad med nedgang. Veksten kommer blant annet knyttet til jobbmarkedet, mens reiser fremdeles tynges av coronakrisen.

Mediedelen av konsernet (News Media) øker samtidig inntektene med fem prosent til 2,05 milliarder kroner. Brutto driftsresultat endte her på 278 millioner kroner, en vekst på 87 prosent mot året før.

VG og Aftonbladet vokser

Schibsted gjennomfører et kostnadsreduksjonsprogram som skal kutte 500 millioner kroner i News Media. Dette bidro til en nedgang på to prosent i utgiftene i kvartalet.

Kostnadsprogrammet ligger ifølge konsernet foran skjema etter at rundt 180 millioner kroner i reduksjoner ble implementert i 2020.

Både VG og svenske Aftonbladet bidrar mest til veksten i News Media. VG omsatte for over en halv milliard kroner i kvartalet. Aftonbladet på sin side økte omsetningen med 14 prosent, delvis på grunn av positive valutaeffekter.

Samtidig falt omsetningen seks prosent til 861 millioner kroner i abonnementsavisene. I Norge inkluderer dette blant annet Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

Ekspansjon vil tynge i 2021

De senere årene har Schibsted også begitt seg ut på andre virksomhetsområder. Dette inkluderer forbrukslånstjenesten Lendo som tidvis har vært en utfordring for konsernet.

I fjerde kvartal økte omsetningen her med fem prosent til 229 millioner kroner. Brutto driftsresultat for tjenesten økte i samme periode til 43 millioner, opp fra 30 millioner året før.

Schibsted opplyser i rapporten at Lendos planer om ekspansjon er ventet å påvirke konsernets brutto driftsresultat negativt med 70–80 millioner kroner i 2021.

Distribusjonsvirksomheten har også hatt et sterkt kvartal, med en vekst på 36 prosent til 484 millioner kroner i kvartalet. Her kan nye selskaper som Helthjem, Morgenlevering og Svosj notere seg en vekst på hele 139 prosent, drevet av økt netthandel rundt julehandelen.

Merknad: E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

